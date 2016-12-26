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Aysel Tuğluk gözaltına alındı
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısını Seydi Fırat’ın bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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Tarih: 26-12-2016 15:00
Aysel Tuğluk gözaltına alındı
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DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısını Seydi Fırat’ın bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DTK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri sabah erken saatlerinde Ankara ve Diyarbakır’da bir çok eve baskın düzenlendi. Ankara’da, HDP’nin Eş Genel Başkan Yardımcısı ve DTK eski eş Başkanı Aysel Tuğluk gözaltına alınırken, Diyarbakır’da aralarında eski DTK yönetiminde yer alan DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Seydi Fırat, HDP İl Başkanı Cabar Leygara, DTK eski divan üyesi Edip Yaşar’ın da bulunduğu toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, Ankara’da gözaltına alınan HDP’nin Eş Genel Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Aysel Tuğluk’un da Diyarbakır’a getirileceği belirtildi.

Başsavcılık yetkilileri, 6 şüphelinin silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarından gözaltına alındığını söyledi.


kaynak: hürriyet






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