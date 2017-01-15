Bağlı'nın Babası Toprağa Verildi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın babası Hacı Muhammet Bağlı'nın cenazesi Şanlıurfa'ya getirildi.

Bozova ilçesine bağlı Kındırali kırsal Mahallesine götürülen cenaze, gece saatlerinde defnedildi.

Cenaze törenine SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın yanı sıra AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili ve MKYK üyesi Mazhar Bağlı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasiler, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.