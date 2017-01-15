Reklam
Bugun...


Bağlı'nın Babası Toprağa Verildi
Gaziantep’te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı’nın babası Hacı Muhammet Bağlı’nın cenazesi Şanlıurfa’da defnedildi.

facebook-paylas
Tarih: 15-01-2017 12:57
Bağlı'nın Babası Toprağa Verildi
+ -

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın babası Hacı Muhammet Bağlı'nın cenazesi Şanlıurfa'ya getirildi.

Bozova ilçesine bağlı Kındırali kırsal Mahallesine götürülen cenaze, gece saatlerinde defnedildi.

Cenaze törenine SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın yanı sıra AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili ve MKYK üyesi Mazhar Bağlı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasiler, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

 

 




Kaynak: haberler.com



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Bağlı'nın Babası Toprağa VerildiBağlı'nın Babası Toprağa Verildi
Temizlik işçisi iş arkadaşını öldürdüTemizlik işçisi iş arkadaşını öldürdü
11 Nisan projesinde cami projesi iptal mi edildi11 Nisan projesinde cami projesi iptal mi edildi
Harran Ovası'na 1 milyon zeytin ağacıHarran Ovası'na 1 milyon zeytin ağacı
Seydi amca devreye girdi husumet bittiSeydi amca devreye girdi husumet bitti
Birecik Kaymakamı Kapalı Spor Salonunda İncelemede BulunduBirecik Kaymakamı Kapalı Spor Salonunda İncelemede Bulundu
Şanlıurfa'da Cep Telefonu Hırsızlığına 4 GözaltıŞanlıurfa'da Cep Telefonu Hırsızlığına 4 Gözaltı
Şanlıurfa Haliliye Belediyesi'nden Halep'e 6 Tır YardımŞanlıurfa Haliliye Belediyesi'nden Halep'e 6 Tır Yardım
Şanlıurfa'da 345 Şişe Sahte İçki Ele GeçirildiŞanlıurfa'da 345 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da Kaza: 1 Ağır YaralıŞanlıurfa'da Kaza: 1 Ağır Yaralı
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI