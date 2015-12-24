Bakan Bozkır, AB Uyum Komisyonu Üyelerine Brifing Verdi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyelerine müzekereler sürecindeki son gelişmelerle ilgili brifing verdi. Bakan Bozkır brifingde hem Avrupa Birliği sürecinin son dönemdeki gelişmelerini hem de ilerleyen dönemde yasama faaliyetleri bakımından görüşülecek yasalarla ilgili komisyon üyelerinin görüşlerini aldı.



Avrupa Birliği Uyum Komisyonu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar başkanlığında gündemindeki konuların görüşmek üzere toplandı. Komisyon gündeminde boşalan komisyon katip üyeliği seçimi, komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin karar ve COSAC ve COSAP toplantılarına katılım için karar gündemleri ele alındı. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır komisyon üyelerine brifingi verdi.



Meclisteki komisyonlar arasında Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’nun istisnai özel bir durumu olduğunu belirten Bozkır, “Kanunla kurulmuş bir komisyondur. 2003 yılında 4847 sayılı kanunla kurulmuştur ve görevleri bu kanunda belirtilmiştir.” dedi.

Komisyonun Avrupa Birliği sürecini izlemek ve bu konuda müzakere etmek gibi görevleri olduğunu vurgulayan Bozkır, şunları kaydetti: “Onun dışında Avrupa Birliği’ndeki gelişmeleri takip etmek, Avrupa Birliği uyum sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak kanunları arzu ettiği takdirde bu komisyonda değerlendirip Avrupa Birliği müktesebatına olan uygunluğunu görüşmek gibi çok önemli vazifeleri de var. Dolasıyla Avrupa Birliği Bakanlığı ve Bakanı olarak bu komisyonla sürekli işbirliği içerisinde olmak görüş teatisinde bulunmak bilgi vermek ve sizlerin görüşlerinizden yararlanarak Parlamento desteğini arkamıza alarak bu hepimizin ortak projesi olan Türkiye’nin medeniyet projesi olan Avrupa Birliği sürecini ilerletmeyi doğru buluyoruz.”



Bugünkü ziyaret kapsamında komisyon üyelerine hem Avrupa Birliği sürecinin son dönemdeki gelişmelerini paylaşmayı hem de ilerleyen dönemde yasama faaliyetleri bakımından görüşülecek yasalarla ilgili komisyon üyelerinin görüşlerinizi almayı arzu ettiğini anlatan Bozkır, “Hayırlı uğurlu olsun komisyonumuz yeni göreve başladı. Tabi bir bölümü de Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Avrupa Birliği ile Berat Çonkar’ı da onun basında olması hasebiyle kutluyorum. En zor bölümlerinden birisi de bu KPK faaliyetleridir. Onunla ilgili olarak da görüşmelerimiz sırasında bazı düşüncelerimi paylaşacağım.” şeklinde konuştu.