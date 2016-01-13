BAKAN ÇELİK' E ZİYARET' LER SÜRÜYOR .

Gıda, Tarım ve hayvancılık bakanı Faruk Çelik yogun tempo ve çalışmaları arasına kendisini ziyarete gelen , konuklarını' da kabul edip agırlamayı ' da ihmal etmiyor . Bakan Çelik'in bugünkü konukları arasında iş dünyasının önemli isimleri vardı Türkiye sanayici ve iş adamları dernegi ( TÜSİAD ) Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri vardı bakanlık toplantı salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Bakan Çelik biz üreticimizin ve sanayicimizin işini hedefledigi sevyeye gelmesi ve müreffeh bir Türkiye ' nin temellerini birlikte atmak için bir aradayız dedi .