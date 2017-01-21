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Bakan Çelik’ten sertifikalı tohum açıklaması
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2018 yılından itibaren desteklemede getirilecek olan sertifikalı tohum kullanma şartı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Tarih: 21-01-2017 10:12
Bakan Çelik’ten sertifikalı tohum açıklaması
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Bakan Çelik, 'yerel tohum kullanımından vazgeçiliyor' şeklindeki değerlendirmelere katılmadığını belirterek, desteklemede 5 dekarın altında tarım yapan üreticilerde sertifikalı tohum şartının aranmayacağını belirtti.

5 DEKARIN ALTINDAKİ ÜRETİMDE SERTİFİKALI TOHUM ŞARTI ARANMAYACAK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2018 yılından itibaren desteklemede getirilecek olan sertifikalı tohum kullanma şartı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çelik, 'yerel tohum kullanımından vazgeçiliyormuş' şeklindeki değerlendirmelere katılmadığını belirterek, “Amacımız yerel tohumlarımızı sertifikalı tohuma dönüştürmek" dedi.

5 dekarın altında tarım yapan üreticilerin sertifikalı tohum şartı aranmamaksızın, havzasında yerel tohum kullananların ise arazi büyüklüğüne bakılmaksızın destekleneceğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

YEREL TOHUMLARI SERTİFİKALI TOHUMA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

"Sertifikalı tohum açığımız var. Bunu kapatmak için özel sektörle birlikte gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Sertifikalı olmayan yerel tohumları da koruyacağız. 5 dekarın altında tarım yapan üreticilerin sertifikalı tohum şartı aranmadan desteklenecek. Yerel tohumlardan vazgeçiliyormuş gibi değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar kesinlikler doğru yaklaşımlar değil. Amacımız yerel tohumlarımızı sertifikalı tohuma dönüştürmek.

ORGANİK TARIM ALANLARI OLUŞTURULACAK

Havzasında yerel tohum kullananların arazi büyüklüğüne bakılmaksızın desteklenecek. Yerel tohumlar gen bankalarında muhafaza ediliyor. İhtiyaç halinde çoğaltılıp, talep edenlere verilebilecek. Belli iller ve bölgeler, 'organik tarım alanları' ilan edilecek. Buralarda organik tarım yapanlar, yerli tohum kullanmaları durumunda ilave destek alacaklar."

ÜRETİCİYE MALİYET OLUŞTURMAYACAK BİR POLİTİKA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Diğer yandan sertifikalı tohum uygulamasında üreticiye maliyet oluşturmayacak bir destek politikası üzerinde çalıştıklarını da belirten Çelik, bu konuda da şunları kaydetti:

"Sertifikalı tohuma geçildiği zaman üreticiye bir maliyet oluşturmayacak bir destek politikası üzerinde şu anda çalışıyoruz. O konuda da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bunlar, maliyetleri artırma değil, tekelleşme değil, hem kamu, hem özel sektör bünyesinde yaygın şekilde tohum üretimimizi istediğimiz, ihtiyaç duyduğumuz noktalara taşıma adına yapılan çalışmalardır.

ÖNLEMLERİ ALMIŞ BULUNUYORUZ

'Bu acaba yerel tohumlarımızı baltalar mı, onları ortadan kaldırır mı' bunun önlemlerini almış bulunuyoruz. Gerek en ücra noktaya kadar bunların satışını sağlayacağız, gerekirse onların sertifikalandırılması konusunda teşviklerimizi artıracağız. Hem ekiminde bir sorun olmayacak, hem organik bölgelerde çok daha yaygın bir şekilde onların ekimini sağlayacağız. Dolayısıyla herhangi bir sorun söz konusu değil"

 

 




Kaynak: tarimdanhaber.com



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