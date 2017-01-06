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Bakan Çelik: Terörün Çırpınışları Ülkemize Hiçbir Şey Kaybettirmeyecek
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İzmir'deki terör saldırını lanetleyerek, "Terörün bu çırpınışları kendisine bir şey kazandırmayacak, Allah'ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecektir" dedi.

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Tarih: 06-01-2017 14:12
Bakan Çelik: Terörün Çırpınışları Ülkemize Hiçbir Şey Kaybettirmeyecek
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GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İzmir'deki terör saldırını lanetleyerek, "Terörün bu çırpınışları kendisine bir şey kazandırmayacak, Allah'ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecektir" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, akşam saatlerinde geldiği Şanlıurfa'da, Vali Güngör Azim Tuna, milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Eşref Fakıbaba ve Halil Özcan ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Çelik, beraberindekilerle birlikte GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (GAPTEM) yarın kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İzmir'deki terör saldırısını kınayan Bakan Çelik, teröre karşı Türkiye'nin dört bir tarafından birlik ve beraberlik mesajlarının verildiğini belirtti.

Terörün çırpınışlarının kendisine bir şey kazandırmayacağını, Türkiye'ye de hiçbir şey kaybettirmeyeceğini ifade eden Bakan Çelik, şöyle konuştu:

"Uzunca bir süredir ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunları hep beraber görüyoruz. Geçen hafta maalesef İstanbul'da yaşanan vahşet, daha öncesinde Kayseri ve diğer illerimizde yaşanan vahşetleri hepimiz biliyoruz. Saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Henüz olayla ilgili net bir açıklama yok, bazı değerlendirmeler tabi yapıldı. Yetkililer, bu konuyla ilgili açıklama yapacaklar. Ama bu süreçte Türkiye'nin gelişmesinin tökezletilmesi konusundaki bu şer odaklarının ittifakıyla yapılmak istenenin karşısında yarın biz, Şanlıurfa'dan mesajımızı vereceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında birlik ve bütünlük konusundaki mesajlar da halkımız tarafından veriliyor. Terörün bu çırpınışları kendisine bir şey kazandırmayacak, Allah'ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplu açılış törenine vatandaşları davet eden Bakan Çelik, kentte hastane ve okulların da bulunduğu yaklaşık 600 milyon liralık yatırım yapıldığını sözlerine ekledi. - Şanlıurfa






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