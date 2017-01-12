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Bakan Yılmaz: 96 bin 68 öğretmene ihtiyaç var
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ülke genelindeki 832 bin 26 öğretmen bulunduğunu, 96 bin 68 öğretmene daha ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

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Tarih: 12-01-2017 17:55
Bakan Yılmaz: 96 bin 68 öğretmene ihtiyaç var
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın öğretmen açığıyla ilgili  yazılı soru önergesine yanıt verdi. Yılmaz, eğitim kurumlarındaki öğretmen  ihtiyacının, bütçe kanunlarının verdiği yetkinin yanında Bakanlar Kurulunca  tahsis edilen ve Maliye Bakanlığınca kullanım izni verilen kadro sınırlılığında  karşılanabildiğini anımsattı.

Tahsis edilen kadroların, illerin öğretmen ihtiyacı yüzdelik oranları  dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüklerine dağıtıldığını belirten Yılmaz, il  milli eğitim müdürlüklerince atama yapılacak alanlar ile bu alanlara  atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumlarının belirlendiğini belirtti. Yılmaz, belirlenen bu eğitim kurumlarına, ilgili yönetmelikler ve KHK  çerçevesinde yapılan duyurular doğrultusunda, başvuruları kabul edilen adaylar  arasından tercihleri ve KPSS puan üstünlüğü esas alınarak atamalar yapıldığını,  bu atamalarla eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

  18 BİN 506 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI 

İsmet Yılmaz, şunları kaydetti: "Diğer taraftan öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı eğitim  kurumlarında eğitim öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından,  valiliklerce ilgili mevzuatı çerçevesinde ve öncelikle öğretmen olma şartlarını  taşıyanlar arasından ders ücreti karşılığında görevlendirmeler yapılmaktadır. Bakanlığımızca 10 Ekim 2016 tarihinde sözleşmeli pozisyona 18 bin 506  öğretmenin ataması yapılmıştır. Bakanlığımızın 9 Kasım 2016 tarihli MEBBİS  verilerine göre ülke genelindeki mevcut öğretmen sayısı 832 bin 26, net öğretmen  ihtiyacı ise 96 bin 68'dir."
 






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