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Bankacı Cinayetinin Altından Husumet Çıktı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde banka çalışanının öldürülmesi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

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Tarih: 28-12-2016 15:19
Bankacı Cinayetinin Altından Husumet Çıktı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde banka çalışanının öldürülmesi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Viranşehir ilçesinde bir banka çalışanının öldürülmesi ile ilgili kurulan özel ekip, ilçe emniyet müdürlüğü ile birlikte yaptığı çalışmalar neticesinde cinayeti aydınlatmayı başardı. Soruşturmada cinayet zanlısı olarak Mehmet T. ile birlikte gözaltına alınan Orhan A.'nın cinayeti husumetten dolayı işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi. Husumetin ne olduğu ise açıklanmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA






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