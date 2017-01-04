Barbaros Şansal tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Şansal'ın, burada soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından ifadesi alındı.Şüpheli Şansal, ifadesinin ardından, yayın yoluyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Şansal ifadesinde, "barbarosansalfn" isimli bir twitter hesabının bulunduğunu vetakma ismini kullandığını belirterek, şunları söyledi:"Bana sorduğunuz, 'İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için, Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı! özeti budur.' şeklindeki Twitter mesajı bana ait değildir. Yine, 'Mal sahibi Musevi, davacı Sünni, işletmeci Alevi.. Noel Baba ha. uS" şeklindeki Twitter mesajı bana aittir. Türkiye'de yılbaşı gecesi saat 01.20 sıralarında Reina isimli gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında bu mesajı saat 03.00 sıralarında paylaştım. Buradaki amacım 3 farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır.Yine bana sormuş olduğunuz videoyu 1 Ocak günü saat 00.13 sıralarında yeni yıl mesajı olarak paylaştım. 19 Ekim 2015 tarihinde Reportare isimli internet sitesinde bir röportaj vermiştim. Bu röportajın başlığı da 'b.. b..Türkiye' idi. Videoda da bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerlar tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. 1 Ocak'tan sonra hiçbir iletişim aracım yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum."Savcı Tepe'nin sevk yazısında, Şansal'ın attığı twitler ve paylaştığı video içeriği hatırlatılarak,ifadeleri kullanıldı.Nöbetçi hakimlik, Şansal'ın,suçundan tutuklanmasına karar verdi.Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, dün akşam Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı ile getirildiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.