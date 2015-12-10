Bartın'da 4 Telefon Dolandırıcısı Parayı Alırken Yakalandı

4 telefon dolandırıcısı parayı alırken yakalandı

Bartın'da ev kadını 40 yaşındaki M.U., telefonda kendisini 'savcı' olarak tanıtan kişinin dolandırıcı olduğunu fark edip polisi aradı. M.U., Şanlıurfa'dan gelen 4 şüpheliyi, söyledikleri yere bıraktığı poşet içindeki parayı alırlarken suçüstü yakalattı.

Tuna Mahallesi'nde oturan M.U.'yu ev telefonundan arayıp kendisini savcı olarak tanıtan kişi, "Bartın'da kuyumcu soyuldu. Sizin kimlik bilgileriniz kullanılmış. Biz soyguncuları yakalayacağız. Bize hemen 40 bin lira getirin, suçluları yakaladıktan sonra size paranızı iade edeceğiz" dedi.

Telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan M.U., telefonu kapattıktan sonra 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu anlattı. M.U., şüphelilerin söylediği yer Tuna Mahallesi Yeşil Camii'nin yanına istedikleri 40 bin lirayı poşet içinde bıraktı. Bu sırada polis de söz konusu yerde önlem aldı. Polis, parayı alıp yürüyerek uzaklaşan şüphelilerden 18 yaşındaki İ.A. ve 23 yaşındaki İ.E.'yi peşlerinden giderek yakaladı. Diğer iki şüpheli 17 yaşındaki A.C. ve 21 yaşındaki M.E. de kaldıkları otelde yakalandı.

Şanlıurfa'dan kente gelen 4 kişinin, daha önce de Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta aynı yöntemle 8 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. 4 kişi, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.