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Başbakan Yıldırım: 23 ile kapsayan hayati bir adım attık
Başbakan Binali Yıldırım,  23 ili kapsayan yatırım destek paketi ile ilgili olarak "Hayati Bir adım attık" dedi.

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Tarih: 25-01-2017 11:20
Başbakan Yıldırım: 23 ile kapsayan hayati bir adım attık
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Başbakan Binali Yıldırım  il başkanları toplantısında konuşuyor.  23 ili kapsayan yatırım destek paketi ile ilgili bilgiler veren Yıldırım'ın açıklamalarını satır başları şöyle: Doğu ve Güneydoğu'da 23 ilimizi ilgilendiren hayati bir adım attık. Dün Cazibe Merkezleri Programını açıkladık. Program resmen dün başladı. Program kapsamında yatırım yapan herkese yapacağı yatırımla ilgili fizibilite hazırlama danışmanlık hizmetini devlet verecek. Yani onlar her türlü desteği piyasadan alacaklar biz maliyetini karşılayacağız. Ayrıca fabrika arsasını biz karşılayacağız. Üretim tesisini büyütmek ve geliştirmek isteyene de destek verilecek. Fabrikanın içine alet edevat ne lazımsa onunla ilgili makine teçhizatın alımında da destek veriyoruz tabi bu destek faizsiz kredi şeklinde. Eğer içerideki makineler yurt içinden alınırsa kredisi daha ucuz ve ödemesi daha fazla. Böylelikle birçok bölgenin bu teşvikten yararlanmasını sağlıyoruz. İşletme desteği de veriyoruz. Bu üretim ve imalatla ilgili konular.
Ayrıca hizmet sektörüyle ilgili yatırım yapmak isteyenler için de benzer destekler var. Çağrı merkezi kurmak ve veri merkezi kurmak isteyenlere de destek vereceğiz. Bu iki sektör çok önemli, dünyada da çok önemli pazarı var.






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