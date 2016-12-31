Başkan Çiftçi, Belediyenin 2016 Hizmetlerini Anlattı

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, gelişen ve büyüyen Şanlıurfa'da 2016 yılında önemli ve güzel projelere imza attıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 2016 yılı içinde yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Cumhuriyet Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya; Başkan Nihat Çiftçi'nin yanı sıra Genel Sekreter Abdülkadir Açar, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mithat Nebi Şengöz ile basın mensupları katıldı.

2016 yılında kent merkezi ve 13 ilçede önemli projelere imza attıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şunları söyledi: "Şanlıurfa Belediyesi olarak bütün kadrolarımızla birlikte 13 ilçe, bin 380 mahalle 1 milyon 892 bin kişiye hizmet vermekteyiz. Halkımızın bizlerden beklentisini biliyoruz. Bizlerde bu beklentileri karşılama noktasında gerek insan kaynakları gücümüz, gerek makine gücümüzü kullanarak Şanlıurfa'yı geleceğe taşıma anlamında büyük bir gayret sarf ediyoruz. Şanlıurfa değişiyor, gelişiyor, büyüyor ve büyüdüğünden dolayı da sorumluluklarımız daha da artıyor. 2016 yılı Türkiye ve Şanlıurfa için zor bir yıl oldu. Şanlıurfa bu zor yılı en doğru şekilde birlik ve beraberlik içerisinde değerlendirdi. 1 bin 471 personel ve 571 araçla kentimize hizmet veriyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan kuruluşlarla birlikte 2 milyon 162 bin 180 metrekare sıcak asfalt, 1 milyon 702 bin 765 metrekare kilitli parke taşı, 470 kilometre beton yol, 2 milyon 240 kilometre satı asfalt, 3 bin 217 kilometre stablize yol yapıldı. Sıcak asfaltta bir rekor kırdık. Kent merkezi ve 13 ilçede büyük parklar ve yaşam alanları oluşturdu. Kent merkezinde iki önemli köprülü kavşağa imza attık ve bu köprülü kavşak projesini tamamladık. Diyarbakır yolu üzerinde yapılan kavşaklara 15 Temmuz şehitler Köprülü kavşağı ve 15 Temmuz Demokrasi köprülü kavşağı isimlerini verdik. Gençlerimiz için spor tesisleri, engelliler için Engelliler Koordinasyon merkezi, kadınlarımız için Hamarat eller çarşısı ve 9 kadın destek merkezi ile hizmet veriyoruz. Su arıtma tesisi ve Katı atık tesisimiz hizmete başladı. GAP Sukay projesi ile 2'nci etabın yer aldığı GAP Vadisi projesi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Gençlerimiz sosyal aktivitelere katılmaları ve boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri amacıyla spor merkezlerinin yanı sıra gençlik merkezi ve semt sahaları yaptık ve yine 13 ilçemizde temiz ve hijyenik şartlarda vatandaşların rahat alışveriş yapabilmeleri için semt pazarlarını hazırlayarak hizmete açtık. Büyüyen Şanlıurfa'nın gelişmesi için kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2017 yılında hizmetlerimiz kat ve kat artarak devam edecektir."