Başkan Ekinci kaza yaptı 1 ölü 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza,akşam saatlerinde Şanlıurfa - Mardin Karayolunun Sırrın Mahallesinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Kaya’nın (22) kullandığı 63 FF 247 plakalı motosiklet, Ahmet Ekinci’nin kullandığı 34 RZ 7817 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Kaya (22 ) olay yerinde öldü , otomobilde bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan Ambulansla ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye ek hizmet binası acil servisine kaldırılarak burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Ekinci’nin oğlu burada yoğun bakıma alındı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.