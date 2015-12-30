BAŞKAN YARDIMCISİ KÜÇÜK'E ENCÜMENLERDEN MAKAMINDA DAYAK .

Şanlıurfa merkeze bağlı, EYYÜBİYE BELEDİYESİ . Başkan yardımcısı M Giray Küçük dün saat 15 00 sularında , Ak parti'li iki meclis üyesi tarafından , odasında tekme tokat dövüldü . Kavganın çıkış nedeni henüz anlaşılmazken , olayın çıkış nedeni ve niye oldugu kamuoyunca merak konusu olmaya devam ediyor . Kuruldugu günden buyana adından , birtürlü iyi bir şekilde bahsettirmeyen , Eyyübiyebelediyesi olumsuzluklardan birtürlü yakasını kurtaramıyor . Belediye başkanı Mehmet Ekinci Ankara'da ödül üzerine , ödül alırken , kurum içerisindeki çekişmeler adeta bu ne turşu bu ne lahana dedirtiyor . Buradan sn başkan Ekinciyi göreve davet ediyoruz . Ve diyoruzki !sn başkan . Amiri konumunda oldugun , kurumda yardımcın ve 2 encümen üyen niye kavga ettiler . Bu olayın nedeni nedir ? Neyi paylaşamadılar ? Hangi konuda neden ters düşüp yaka paça, tekme tokat ,birbirilerine girdiler ? Bu başkan yardımcısı ile ilgili gerekli soruşturma başlatıldımı ? Urfa halkını , basını , kamuoyunu nezaman bilgilendirip aydınlatacaksınız ? Belediye başkanı olarak gerekli kurum ve kuruluşları bilgilendirdinizmi ? Bu soruların cevabını biz dahil herkes sizden bekliyor .