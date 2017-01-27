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Baydemir işsiz kalanların sayısını sordu
HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, Başbakan Binali Yıldırım’a OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla kapatılan şirket, dernek, vakıf, sendika ve medya organlarında işsiz kalan kaç kişi olduğunu sordu.

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Tarih: 27-01-2017 12:15
Baydemir işsiz kalanların sayısını sordu
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Baydemir, bunlardan kaçının işsizlik fonundan maaş almak için başvurduğunu, kaçına işsizlik maaşı bağlandığı sorularını yöneltti. Baydemir, el konulan şirketlerle hazineye ne kadar gelir elde edildiğini de sordu.

Milletvekili Baydemir, önergesinde şunları söyledi:

“20 Temmuz 2016’da ilan edilen Olağanüstü Hal çerçevesinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle FETÖ bağlantılı ve Milli Güvenliğe aykırı olduğu belirtilen pek çok şirket, dernek, vakıf, sendika ve medya organı gibi kuruluşlara el konulmuş ve kapatılmıştır. Bu çerçevede; 1- FETÖ bağlantılı olduğu belirtilen kaç şirket, dernek, vakıf, sendika ve medya organı kuruluşa el konulmuştur?

2-     Milli Güvenliğe aykırı olduğu belirtilen kaç şirket, dernek, vakıf, sendika ve medya organı kuruluşa el konulmuştur?

3-     FETÖ bağlantılı olduğu belirtilen ve el konulan kuruluşlarda kaç kişinin işine son verilmiştir?

4-     Milli Güvenliğe aykırı olduğu belirtilen ve el konulan kuruluşlarda kaç kişinin işine son verilmiştir?

5-     El konulan kuruluşlarda çalışıp işsiz kalan kaç kişi İşsizlik Maaşı almak için başvurmuş ve kaçına işsizlik maaşı bağlanmıştır?

6-     FETÖ bağlantılı olduğu belirtilerek el konulan kuruluşlardan ne kadar Hazineye gelir kaydedilmiştir?

7-     Milli Güvenliğe aykırı olduğu belirtilerek el konulan kuruluşlardan ne kadar Hazineye gelir kaydedilmiştir?

Sur’da küçük bir kız çocuğunun kıyafetleri neden çıkarıldı?

HDP’li Baydemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da güvenlik güçlerinin abluka altındaki Sur’da megafonla bir kız çocuğuna talimat veren kişilerle ilgili bir işlem yapılıp yapılmasını bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Baydemir önergesinde, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çekildiği iddia edilen ve bir kız çocuğunun megafonla talimatla kıyafetlerinin çıkarılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştır. Bu nedenle;

1- Görüntülerdeki çocuk kimdir? Görüntü hangi tarihte ve nerede çekilmiştir?

2-  Görüntüyü kim çekmiştir? Görüntülerde kız çocuğuna megafonla talimat veren kişi kimdir, görevi nedir?

3-      Görüntülerde sesi duyulan megafon zırhlı bir araca mı aittir? Eğer öyle ise hangi tip zırhlı araca aittir?

4-      Bu görüntünün aşağılayıcı, çocuğu istismar edici olduğunu düşünüyor musunuz?

5-      Görüntüleri servis eden kişi veya kişilerin kimlikleri tespit edilmiş midir? Edilmişse haklarında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa sonucu nedir?”




Kaynak: ruhaajans.com



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