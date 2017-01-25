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Baydemir serbest bırakıldı
HDP'li Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım ve İmam Taşçıer gözaltına alındı. Baydemir ve Yıldırım ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Tarih: 25-01-2017 15:03
Baydemir serbest bırakıldı
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HDP'li üç milletvekili gözaltına alınıd. HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, KCK davasının duruşması için geldikleri Diyarbakır Adliyesi'nde, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer de evinden çıkarken gözaltına alındı.

KARAR VERİLDİ 

Bugün duruşması yapılan KCK ana davasının sanıkları arasında bulunan HDP'li Ahmet Yıldırım ile Osman Baydemir milletvekili oldukları için dosyaları ayrılmıştı. Baydemir ve Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekili için mahkeme zorla getirilme kararı vermişti. Baydemir ve Yıldırım adliyede gözaltına alındı.Yıldırım ile Baydemir ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TAŞÇIER ADLİYEYE GETİRİLDİ 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. İfade vermesi için Taşçıer'in adresine tebligat gönderildi. Ancak savcılığa ifade vermeye gitmeyen Taşçıer hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı. Zorla getirme kararının ardından Taşçıer'in polis tarafından evinden çıkarken gözaltına alındığı belirtildi. Taşçıer'in savcılıktaki sorgusu devam ediyor. 

 

 




Kaynak: milliyet.com.tr



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