Baydemir: Urfa halkı yalnız değildir

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – HDP Urfa Milletvekilleri Osman Baydemir ve Dilek Öcalan Urfa’da gözaltında olan 210 kişi ile ilgili mecliste açıklama yaptı.Baydemir, “Bu sürecin kazananı olmayacak. Urfa halkı yalnız değildir” dedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile Dilek Öcalan, Urfa’da 210 kişinin 11 gündür gözaltında tutulmasını Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla gündeme getirdi.Baydemir burada yaptığı konuşmada, Ülke genelinde hukukun üstünlüğüne, adalete dair büyük bir karanlık dönemden geçtiklerini söyledi.

“HDP ve DBP’yi destekleyen seçmen değil midir?”

Baydemir, “Ama geçmiş olduğumuz bu karanlık dönemin en büyük halkası seçim bölgemiz olan Urfa’da hayat buluyor. Nerdeyse iki yıllık zaman dilimi içerisinde hukuka, toplum güvenliğine aykırı herhangi bir saldırı olduğunda bunun faturası sivil halka, legal demokratik siyasete ve özellikle de HDP çalışanlarına çıkarılmaktadır. İşte bir kez daha Urfa’da uygulanan bu hukuka aykırı realiteye dair kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduk. Bugünkü rejim bir buçuk yıldır, 2015 Temmuz’dan bu yana şiddetten besleniyor. Şiddetle gerçeklerin üzerini kapatıyor. Urfa’da 210 kişiyi toplama kampında tutmakla siz gerçeklerin üzerini örtemezsiniz. İçişleri bakanlığının görevi önleyici tedbir almaktır. Şiddet saldırısı olacaksa önleyici tedbir almaktır. O şiddet saldırısı gerçekleştikten sonra legal demokratik siyaseti yok etmek değildir. Cumhurbaşkanından, başbakana AKP’nin bütün kurmaylarına kadar dillerinde sakıza dönüştürdüler. Sizi destekleyen seçmen milli iradedir de HDP’yi, DBP’yi destekleyen seçmen değil midir?” dedi.

“Bu darbe değil de nedir?”

Bozova ve Viranşehir Belediye Eş Başkanlarının gözaltın olduğunu belirten Milletvekili Baydemir, “Bu darbe değil de nedir? Bu çıkmaz sokaktır. Bu sürecin kazananı olmayacak. Urfa halkı yalnız değildir. Bizde iki emanet var, Allah’ın verdiği can, halkın verdiği temsil emaneti, bu iki emanet bizde olduğu müddetçe gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Adına OHAL denilen rejim tek parti rejimidir. Bir polis devletin silahıyla devletin güvencesi altında olan bir elçiyi öldürüyor, katlediyor, hangi birimiz güven içerisindeyiz. Bir saat sonra hangi birimizin başına ne geleceği belli. Bu gidişata dur demek hepimizin insan olma görevidir” diye konuştu.

OHAL’in ağır faturası Kürt siyasetine kesildi

HDP Urfa Milletvekili Dilek Öcalan ise konuşmasında OHAL 5’inci ayını doldurduğunu söyledi. Devlete ilan edildiği söylenen OHAL’ın halka gözaltı, işkence ve sindirme olarak yansıdığını öne süren Dilek Öcalan, “150 gün içinde tam tamına 4 bin 222 kişi gözaltına alındı. Yani günde ortalama 28 kişi gözaltına alındı. Aralarında Eş Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe eş başkanlarımız ile diğer yöneticilerimiz dahil 1068 kişi tutuklandı. Çatışmalı sürecin başladığı 22 Temmuz 2015’ten bu yana 17 ay içinde, Toplam 8 bin 523 kişi gözaltına alındı, 2 bin 488 kişi tutuklandı. 12 Aralık’tan bu yana Türkiye genelinde 33 şehirde 16 HDP il eş başkanı olmak üzere en az 756 parti yönetici ve üyelerimiz gözaltına alındı. Urfa’da 210 arkadaşımız gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında; Viranşehir Belediye Eş başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Eş Başkanı Zeynel Taş, DBP – HDP’nin ilçe eş başkanları, yöneticileri, DTK çalışmalarına katılan delegeler, 9 avukat arkadaşımız gündür 11 gözaltında tutulmaktadır” ifadelerini kullandı

Arkadaşlarımız belediye spor salonunda tutuluyor

Öcalan, şöyle konuştu: “Yaklaşık 160 arkadaşımız bu soğukta Haliliye Belediyesine ait bir spor salonunda tutuluyor. 11 gündür 160 kişi tek tuvalet kullanıyor, 11 gündür yıkanmış değiller. Aralarında yaşlılar var, sağlık sorunu olanlar var. Bulundukları spor salonunun etrafı bariyerlerle çevrilmiş durumdalar. Sağlık kontrolleri de 5 günde bir o da hastaneye götürülmeden yapılıyor. Kapalı spor salonuna bir doktor getiriliyor, bariyerlerin arkasında sözüm ona sağlık kontrolü yapılıyor. Yaklaşık 50 kadın arkadaşımız da 11 gündür Urfa Terörle Mücadele Şubesi’nde tutuluyor. 11 gündür sadece 7 kişinin ifadesi alınmış. Geri kalanın ifadesini almaya dönük bir çaba da yok. Gözaltındakilerin dosyaları avukatlardan gizleniyor. Avukatların müvekkilleri ile yapacakları görüşme de savcının özel iznine bağlanmış. Zaten 9 avukat da, savunmanın kendisi de gözaltında. Bakanın talimatını harfiyen yerine getiren emniyet, Kürtlerden, partimizden intikam alıyor. Bir suç kovuşturması yürütülmüyor, öç alınıyor. Amaçları savunduğumuz siyasi değerlerimizi yok etmektir, siyasi soykırım uygulamaktır. Hükümete sormak istiyoruz, “siz Urfa’da ne yapmak istiyorsunuz?”. 210 arkadaşımızdan önce de Halfeti Belediye başkanımız Mustafa Bayram da tutuklandı.”