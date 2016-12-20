BBP Şanlıurfa İl Başkanlığına Yönelik Saldırı

Yaklaşık 5 yıl önce BBP'nin merkez Eyyübiye ilçesindeki Sarayönü Caddesi'nde bulunan teşkilat binasına yapılan saldırıya ilişkin davanın karar duruşması, Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.



Duruşmaya katılan 22 yaşındaki tutuksuz sanık S.Ç, savunmasında, "O zaman küçüktüm, reşit değildim. Şimdi üniversite öğrencisiyim. Pişmanım." dedi.



Davaya müşteki olarak katılan BBP İl Başkanı Sabri Cavcı ise saldırı nedeniyle şikayetçi olduklarını belirterek, sanığa gereken cezanın verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık S.Ç'ye "Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırarak, cezanın tamamının infaz kurumunda çektirilmesine hükmetti.

kaynak: haberler.com