Belediye Tarihi Köprülerde Restorasyonu Tamamladı

Şanlıurfa'da önüne demir köprüler ve merdivenler yerleştirilerek 'ucube' bir şekilde restore edilen Justinyen Su Kemeri'nden sonra diğer tarihi köprülerin de rastorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki tarihi mekanlarda başlatmış olduğu restorasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından tarihi yapıları turizme kazandırıyor. İlk etapta Karakoyun Deresi üzerinde bulunan tarihi tescilli köprüleri turizme kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, tarihi Justinyen Su Kemerinden sonra Millet ve Hızmalı Köprü'de başlattığı restorasyon çalışmalarını da tamamladı. Çalışmalar kapsamında köprüleri vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, bulunan mevcut tarihi köprülerde; aydınlatma, derz çalışmaları, taş kaplama ve taş yüzeylerinin temizlenmesiyle birlikte tarihi köprüleri turizme kazandırdı. Ancak Fakıbaba döneminde projesi yapılan Justinyen Su Kemeri, restorasyondan sonra önünde yapılan demir köprü ve merdivenlerle ucube bir görüntü oluşturmaya devam ediyor. Diğer Millet ve Hızmalı köprüleri ise biraz daha aslına uygun olarak turizme kazandırıldı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN TARİHİ CADDEDE RESTORASYON

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın tarihi dokusunu tekrar gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Beykapısı mahallesinde yapmış olduğu restorasyon projesi doğrultusunda bölgede cephe ve meydan düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Karacadağ Kalkınma Ajansının da desteği ile bölgede hummalı bir çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, tarihi caddede bulunan işyerleri ve binalarda; cephe kaplama, yalıtım, boya, dükkanların dış cepheleri ile sundurmalarının yenilenmesi için iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

( Gazeteipekyol)

