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Belediye Toki Maşukta durakları yeniledi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi TOKİ Seyrantepe Mahallesi’ne yeni duraklar yaptı.

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Tarih: 13-01-2017 10:43
Belediye Toki Maşukta durakları yeniledi
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ŞANLIURFA (RUHA AJANS)-    Ruha Ajans’ın gündeme getirdiği Maşuk TOKİ konutlarındaki otobüs duraklarının bakımsızlığı haberinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi TOKİ Seyrantepe Mahallesi’ne yeni duraklar yaptı.

Şanlıurfa’da yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı Maşuk TOKİ konutlarındaki otobüs duraklarının hali içler acısıydı. Halkın yoğun olarak kullandığı TOKİ konutları ve yol üzerindeki bazı durakların halini gören bazı vatandaşlar çareyi durakların üzerini naylonla kapatmakta bulmuştu.Belediyenin bu konuda çok duyarsız olduğunu belirten vatandaşlar, bu görüntünün Urfa’ya yakışmadığını yetkililerin bir an önce bu durakları baştan aşağıya yenilemesi gerektiğini ifade etmişti.

Ruha Ajans’ın gündeme getirdiği bu haberin ardından  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi TOKİ Seyrantepe Mahallesi’ne yeni duraklar yaptı.

CHP’li Vekil Tanal, Meclis gündemine taşımıştı

Öte yandan yaklaşık 3 ay önce Şanlıurfa’daki otobüs duraklarını CHP İstanbul Milletvekili Şanlıurfalı Mahmut Tanal meclis gündemine taşımıştı. Tanal, Şanlıurfa’da bazı otobüs duraklarının fotoğrafını çekmiş ve sosyal medya hesabından ‘Şanlıurfa’da Belediye otobüs duraklarının çoğunda oturma bankı yok, yağmurda korunacak kabin yok. Engeli, hamile, hasta ve yaşlı bu şehirde yok mu?’ notuyla paylaşmıştı.

ESKİSİ

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