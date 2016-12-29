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Belediyeden kadınlara sinema keyfi
Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kadın Destek Merkezlerinde kurs gören bayan kursiyerlere sineme keyfi yaşatıldı.

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Tarih: 29-12-2016 13:11
Belediyeden kadınlara sinema keyfi
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İlçe genelinde açtığı kadın destek merkezleriyle Eyyübiye’li bayanlara hizmet eden Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kurs gören bayanları sinema ile buluşturdu. 

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden 3 Kadım Kültür Destek Merkezinde eğitim ve öğretim gören 150 bayan kursiyerin birçoğu ilk defa sinema ile tanıştı. Eyyübiye Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Akabe Mahallesi,  Şıh Maksut Mahallesi Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi ile Eyüp Nebi Mahallesinde bulunan Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezlerinde devam eden kurslarda eğitim gören 150 bayan kursiyer sinema günleri kapsamında vizyondaki sinema filmini izlediler.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen sinema etkinliği öncesi bayan kursiyerler kurs gördükleri alanlardan kendilerine tahsis edilen araçlarla Kültür Müdürlüğünde bir araya geldi. Farklı bölgelerde kurs gören bayanların birbirleriyle kaynaşmasını da öngören etkinlik öncesi kursiyer bayanlar bu organizasyondan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür ettiler.

Vizyondaki sinema filmini izleyen bayan kursiyeler, ‘’Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci’ye kadınlara verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri çok güzel bir yere eğlenmemiz için getirdi. Tüm kadınların bu tür programlara katılmalarını isteriz. Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci’nin bizlere bu imkânı verdiği için çok teşekkür ederiz. Başkanımıza minnettarız. Bu tür kursların açılmasını daha çok isteriz, kursların yükselmesini çok isteriz.” İfadelerini kullandı.






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