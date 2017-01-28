Belediyeden Şanmed'e kaldırım kıyağı

Şanlıurfa'nın Hliliye ilçe sınırları içerisinde yer alan, Çankaya semtinde bulunan Özel Şanmed Hastanesi aşırı yoğunluktan ve yeteri kadar otopark alanın olmamsından dolayı adeta trafiği felç ediyor.

Hastane önünde, hastalarını hastaneye getiren vatandaşların araçlarını park edecek yerin olmayışından ve hastane önündeki Yunus Emre (24 Metre yol) Caddenin şehrin en işlek caddesi olması trafiğin tıkanmasına sürücülerin kazalara ve tartışmalarına sebep olmaya devam ediyor.

Daha öncede çevre sakinlerinin tepkisine rağmen, belediye söz konusu hastaneye adeta kıyak geçercesine, hastane önündeki ve karşısındaki kaldırımları daraltarak, araç geçişini rahatlamaya çalışmıştı.

Daraltılan kaldırımlar yetererli olmayınca, belediye bu defa kıyağı daha da ileriye taşıyarak, adeta kaldırımları oratan kaldırırcasına, hastaneye otoparak yapımına başladı. Hastane karşısındaki kaldırımı toplamda dört metreye yakın daralttı, yayaları binaların önündeki alana sıkıştıran çalışma başlatı.

Çevre sakinleri, hastaneye bu sıkıntıların orata çıkacağı bile bile ruhasat verenlerde suçun olduğunu iddia ederek, belediyenin hastaneye resmen kıyak geçtiğini, bu tür çözüm yerine hastanenin buradan taşınması gerektiğini ve vatandaşın tepkilerini dikaatte almadığını söylediler.

Bilindiği üzere, özel Şanmed hastanesi'nin bulunduğu cadde, şehrin en işlek iki caddesi olan yunus emre ve emniyet caddelerinin keşistiği noktada yer alıyor, hastane yüzünden sürekli trafik tıkanıyor, zaman zamanda kazalara neden oluyor.