Belsan'da korkutan yangın

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde BELSAN AŞ'ye ait otobüs garajı alanın hemen yanında bulunan hurdalık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, garaj alanında tehlikeye yol açacak düzeye erişti. Olay yerine çağrılan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri acil müdahale etti.
Uzun uğraşlar sonunda, kontrol altına alınan yangın, faciaya sebep olmadan söndürldü.
Olay anında garaj alanında bulunanlara korkulu anlar yaşatan yangın, söndürüldükten sonra derin nefes alınmasını sağladı.
Emniyet güçleri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni konusunda araştırmalara başladı.