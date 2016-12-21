Berlin'de Noel Pazarına Saldırı

BERLİN () – Almanya'da, Berlinliler, dün akşam Noel pazarına yapılan saldırıda hayatını kaybedenleri anıyor.





Saldırının gerçekleştiği Breitscheidplatz Meydanı'na gelen halk, olay yeri çevresinin çeşitli yerlerine ölenleri anmak için çiçekler bırakarak mum yakıyorlar.



Olay yerinin yakınında bulunan Kaiser-Wilhelm Anıt Kilisesi'nde de dini tören düzenlendi.



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel, bazı bakanlar ve üst düzey siyasetçiler ile çeşitli dinlerin temsilcilerinin de katıldığı törende yer alan Berlin Şehitlik Camisi imamı Hasan Çağlayan, Şehitlik Camisi Derneği Başkanı Süleyman Küçük ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin Eyaleti Başkanı Fatih Eroğlu, kilisenin dışında çiçek bıraktı ve dua etti.



Çağlayan muhabirine yaptığı açıklamada, bir kez daha bu tür üzücü olayların olmaması için dua ettiklerini belirterek, "Bütün insanlar Allah'ın yarattığı, bütün insanlar Allah katında değerli, bütün insanları Yaradan'dan ötürü çok seviyoruz. Dolayısıyla bu tür olaylar olduğunda üzülüyoruz ve bu acıyı paylaşmaya geldik. İnşallah bu tür olaylar tekrarlanmaz." dedi.



Öte yandan, Berlin'in simgesi olan tarihi Brandenburg Kapısı (Brandenburger Tor) Alman ve Berlin eyaletinin bayraklarının renkleriyle ışıklandırıldı. Buradaki meydana da insanlar çiçekler bıraktı ve mum yaktı.



Berlin'de dün akşam bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 18'i ağır 48 kişi yaralanmıştı