Reklam
Bugun...


Berlin'de Noel Pazarına Saldırı
BERLİN () – Almanya'da, Berlinliler, dün akşam Noel pazarına yapılan saldırıda hayatını kaybedenleri anıyor.

Berlin'de Noel Pazarına Saldırı
+ -

BERLİN () – Almanya'da, Berlinliler, dün akşam Noel pazarına yapılan saldırıda hayatını kaybedenleri anıyor.


Saldırının gerçekleştiği Breitscheidplatz Meydanı'na gelen halk, olay yeri çevresinin çeşitli yerlerine ölenleri anmak için çiçekler bırakarak mum yakıyorlar.

Olay yerinin yakınında bulunan Kaiser-Wilhelm Anıt Kilisesi'nde de dini tören düzenlendi.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel, bazı bakanlar ve üst düzey siyasetçiler ile çeşitli dinlerin temsilcilerinin de katıldığı törende yer alan Berlin Şehitlik Camisi imamı Hasan Çağlayan, Şehitlik Camisi Derneği Başkanı Süleyman Küçük ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin Eyaleti Başkanı Fatih Eroğlu, kilisenin dışında çiçek bıraktı ve dua etti.

Çağlayan muhabirine yaptığı açıklamada, bir kez daha bu tür üzücü olayların olmaması için dua ettiklerini belirterek, "Bütün insanlar Allah'ın yarattığı, bütün insanlar Allah katında değerli, bütün insanları Yaradan'dan ötürü çok seviyoruz. Dolayısıyla bu tür olaylar olduğunda üzülüyoruz ve bu acıyı paylaşmaya geldik. İnşallah bu tür olaylar tekrarlanmaz." dedi.

Öte yandan, Berlin'in simgesi olan tarihi Brandenburg Kapısı (Brandenburger Tor) Alman ve Berlin eyaletinin bayraklarının renkleriyle ışıklandırıldı. Buradaki meydana da insanlar çiçekler bıraktı ve mum yaktı.

Berlin'de dün akşam bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 18'i ağır 48 kişi yaralanmıştı




Bu haber 81 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
resim yok Dış Basında Karlov Suikasti
Berlin'de Noel Pazarına SaldırıBerlin'de Noel Pazarına Saldırı
GÖKTÜRK-2 dünyayı 21 bin kere turladıGÖKTÜRK-2 dünyayı 21 bin kere turladı
Uetd Heyetinden Rusya Büyükelçiliğine Taziye Ziyareti - BrükselUetd Heyetinden Rusya Büyükelçiliğine Taziye Ziyareti - Brüksel
Suikastçi FETÖ'den burs almışSuikastçi FETÖ'den burs almış
İslam Coğrafyası Sivil Toplum Kuruluşları Konseyiİslam Coğrafyası Sivil Toplum Kuruluşları Konseyi
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI