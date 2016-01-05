BEYAZGÜL DEDAŞ' I , ZİYARET ETTİ !

BEYAZGÜL ENERJİ SORUNUNA EL ATTI

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve İlçe Başkanları göreve atanan Dedaş Müdürü Osman Hondu’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Merkez ve Kırsal da elektrik yaşanan sıkıntılarla ilgili Dedaş İl Müdürlüğü ile bir görüşme yaptı. AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün ve İlçe Başkanları ile birlikte Dedaş’la yaptığı görüşmenin ana gündem maddesi çiftçilerin yaşadıkları elektrik sorunu oldu. Beyazgül; Partimiz ve Dedaş’ın arasında güçlü bir iletişim sağlanacak.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yaptığı açıklamada şunları söyledi. “ AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı olarak bütün İlçe Başkanlarımız, İl Dış İlişkiler Başkanı Dedaş Komisyon Başkanı İbrahim Kaymaz ve İlçe Dış İlişkiler sorumlu Başkan yardımcılarıyla birlikte Dedaş Müdürü Osman Hondu beye hem hayırlı olsun dedik, hem de çiftçilerimizin sorunlarını dile getirdik. Çiftçilerimizin çok önemli sorunlarında biri olan uzun süreli elektrik kesintileri, trafoların gecikmeli olarak takılması, içme sularını ilişkin enerji konularını birlikte görüşelim istedik.

PARTİMİZ VE DEDAŞ ARASINDA GÜÇLÜ BİR İLETİŞİM VAR

Bu konularla ilgili Dedaş Müdürü Osman beyden bilgi aldık. Partimiz ve Dedaş arasında güçlü bir iletişimin olması gerektiğini Dedaş Müdürü Osman beye söyledik. Kendileri de bunu kabul etti ve bu şekilde bir çalışma bundan sonra olacaktır. İlçe Başkanlarımız çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin konularını kendi yanlarına kaydetmişlerdi. Bu konuları bizzat bura da ilettiler faydalı bir görüşme olduğuna inanıyorum bundan sonra da bu görüşmelerimiz devam edecektir.

KÖYLÜMÜZ VE ÇİFTÇİMİZ ELEKTRİKTEN YOKSUN KALMAYACAK

Biz Çiftçilerimizin, köylerimizin, kentlerimizin uzun süreli veya kısa sürelide olsa elektrikten yoksun kalmasını 20’nci asrın bu tarihinde kabullenmiyoruz. Bunun için çareler aranması hiçbir kesintinin olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için adımlar atılacak ve gerekirse bu konu Ankara ya götürülecektir.