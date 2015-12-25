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BEYAZGÜL ŞANLI GENÇLİK İLE BULUŞTU...
AK PARTİ ŞANLIURFA İL BAŞKANI ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL BUGÜN ŞANLI GENÇLİK TARAFTARLAR DERNEGİNİ ZİYARET ETTİ ...

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Ak parti Şanlıurfa il başkanı Zeynel abidin BEYAZGÜL seçim sonrası teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor . BEyazgül'ün bugünkü duraktgı şanlı gençlik taraftarlar dernegi oldu .Burada bir konuşma yapan il başkanı Beyazgül şunları söyledi. Bize seçim boyunca gecelerini gündüzlerine katıp memleketi ve milleti için çalışıp, yüzde 409 luk başarı elde etmemize vesile olan ,Şanlıurfa spor'umuzun degerli taraftarlarına teşekkür etmek istedik. Sagolsunlar gençlerimiz bizi çok hoş ve güzel bir şekilde karşıladılar. Tek sosyal aktüeli Şanlıurfa spor olan bu gençlerimizin elinden tutup hertürlü sıkıntılarını gidermek için hertürlü fedakarlıgı yapacagız. Gerek biz, gerek beledyeLerimizin görevidir. Bu gençlerin daha güzel şartlar altında hizmetlerine devam etmeleri için en kısa zamanda kendilerine birşekilde yer tahsisi yapmamız gerekmektedir dedi.

Başkanın ardından bir konuşma yapan, şanlıgençlik taraftarlar dernegi başkanı Ismail Aslan ise sn il başkanımız buraya kadar gelerek bizleri çok mutlu etti. Şeref duyduk. Gerek verdigi sözlerle, gerek bize yaklaşım tarzı ile varlıgı ile yanımızda olduğunu hissettiren agabeyimiz Zeynelabidin BEYAZGÜL' önümüzde bize ışık olmuş , yolumuzu aydınlatmıştır. Kendisine bizimle birlikte olduğu için sonsuz teşekkür ederiz dedi...




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