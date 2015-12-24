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BEYAZGÜL STK LARI DİNLİYOR ...
AK PARTİ ŞANLIURFA İL BAŞKANI ZEYNELABİDİN BEYAZGÜL BUGÜN ESNAF VE SANAATKARLAR BİRLİGİ BAŞKANI MEHMET ŞEFİK BAKAY 'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ ...

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Ak parti Şanlıurfa il başkanı Zeynel abidin BEYAZGÜL STK temsilcilerini ziyaretlerini sürdürüyor.ziyaretler kapsamında bugün Şanlıurfa esnaf ve sanaatkarlar birligini ziyaret eden , BEYAZGÜL ve beraberindeki heyet odalar birligi başkanı Mehmet Şefik BAKAY'I makamında ziyaret etti . Burada bir konuşma yapan il başkanı Beyazgül seçimden sonra halkımızın ve stk larımızın gerek partimize, gerekse de hükümetimize göstermiş oldukları büyük teveccühten dolayı bugün odalar birligi başkanımıza teşekkür etmek , varsa sorunlarını dinleyip elimizden geldigince çözüme kavuşturmak adına buradayız. Odalarımızın bizlere olan güveni onlara hizmet olarak geri dönecektir dedi.

Esnaf ve sanaatkarlar odası başkanı Mehmet Şefik Bakay ise sn il başkanımız bizleri yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaretleri ile şereflendirmiştir. Bu ziyaret bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir . Sn başkan ile biraz hasbihal biraz da esnafın sorunlarını konuştuk. Gerek hükümetimiz gerekse devletimiz içinde bulundugumuz bu dar boğazı birşekilde atlatacak , ülkemiz huzura erecektir. Inşaallah.il yönetimine ve sn başkana ziyaretlerinden dolayı birkez daha teşekkür eder sayğılar sunarım diye konuştu .




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