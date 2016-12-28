Beyazgül'den sanayicilere destek....

Şanlıurfa’da bulunan bazı esnaf temsilcileri ve Sanayicileri zaman zaman ziyaret eden Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve bazı yönetim kurulu üyeleri , Akçakale yolu üzerinde bulunan Türkteks boya tekstil A.Ş fabrikasında inceleme yaparak yönetim kurulu Başkanı Yahya Topdağ'dan bilgi aldı.

Yurt dışında bir çok ülkeye ihracat yapan Türkteks boya tekstil A.Ş'nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Başkan Beyazgül " Şanlıurfada çok ciddi genc Sanayicilerimiz var. Yahya Topdağ bey bizim teşkilatın yönetim kurulu üyesi ve Sanayicilere örnek teşkil ediyor. Bir çok ülkeye ihracat yapıyor. Kendine başarılar dilerim "dedi.