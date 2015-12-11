BİLGİ’nin Kalite Odaklı Hedefine 4 Yıldız

Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı’nın Türkiye’deki ilk ve tek temsilcisi İstanbul Bilgi Üniversitesi, uluslararası kalite standartlarına sahip global bir üniversite olma hedefine bir adım daha yaklaştı.



Eylül 2015 tarihinde EFQM Mükemmellik Modeli’nin “Mükemmellikte Yetkinlik Programı”na başvuran BİLGİ, yapılan değerlendirmede 4 Yıldız almaya hak kazandı. Ödül, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından 18 Kasım Çarşamba günü İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 24. Kalite Kongresi’nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman’a takdim edildi.



20’nci yaşına ulaşan BİLGİ’nin hedeflerinin başında eğitim-öğretim, AR-GE ve toplum hizmetlerini mükemmelliğe ulaştırmak olduğunu belirten İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, ödülle ilgili yaptığı açıklamada “BİLGİ’nin stratejik planı içerisinde en değerli gördüğümüz ve öncelik verdiğimiz konuların başında, üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeydeki ilişkilerinde kampüs sınırlarını ortadan kaldırmak ve üniversitemizi bu bağlamda ülkemizde örnek alınan üniversite haline getirmek geliyor” dedi.



BİLGİ’nin uluslararası düzeyde 28 ülkeden 80’in üzerinde üniversite ile birlikte Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı’nın Türkiye’deki tek üyesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Durman, “Üniversitemizin dünya ölçeğinde diğer üniversiteler ile ilişkileri, bu alandaki en güçlü yönümüzü oluşturuyor. Bu gücün eşliğinde eğitim kalitesini global standartlara ulaştırmayı amaçlayan BİLGİ, 2014 yılında zorlu bir denetim süreci içeren Batı Okullar ve Kolejler Birliği’nin (WASC) akreditasyonunda ilk aşamayı başarıyla tamamladı. 2015 yılında, dünyanın saygın üniversite derecelendirme kuruluşlarından QS’in, Yükselen Avrupa ve Orta Asya Üniversiteleri Derecelendirmesi’nde Türkiye’nin en iyi dört vakıf üniversitesi arasında yer aldı. Bugün de önemli bir aşama kaydederek, ‘Mükemmellikte Yetkinlik’ alanında 4 Yıldız kazandı. Bu başarı, BİLGİ açısından son derece umut verici bir dönüm noktasıdır” dedi.



KalDer, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman’a kalite alanında yaptığı çalışmalardan dolayı da “KalDer Mükemmellik Elçisi” onur ödülünü sundu. Durman’a “Mükemmellik Elçisi” plaketi kongrede düzenlenen törende takdim edildi.



Hedef Dünyanın En iyileri Arasına Yükselmek

Uluslararası kalite standartlarına dair denetim süreçlerini tamamlayıp global geçerliliği olan kalite belgelerini almayı ve dünyanın en iyi üniversiteleriyle aynı lige yerleşmeyi hedefleyen BİLGİ, geçtiğimiz günlerde Londra merkezli Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS’in, 2015 yılı Yükselen Avrupa ve Orta Asya Üniversiteleri Derecelendirmesi’nde (Emerging Europe and Central Asia University Ranking), Türkiye’nin en iyi dört vakıf üniversitesi arasında yer aldı.

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