Bilim ve Kültür Şenliği bu gün Urfa'da başlıyor

Gap Arena Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan şenlikler 24 Aralık Cumartesi günü saat 10.30’da jüri tarafından sergilenmeye layık görülen 100 projenin sergi açılışıyla başlayacak. Sergi açılışı öncesinde salona gelenlere ilk olarak halk oyunlarının renkli gösterileri sunulacak. Halk oyunları gösterileri ve açılış konuşmalarının ardından Türkiye’nin 81 ilinden ve yurt dışından başvurarak sergilenmeye layık görülen projelerin sergi açılışı gerçekleştirilecek.

Gün boyunca Şanlıurfalıların ve davetlilerin ziyaretine açık olan eserler arasından ödüle layık görülen projeler içinse 25 Aralık Pazar günü ödül töreni gerçekleştirilecek. Pazartesi günü ise şenliğe Şanlıurfa dışından katılanlar için tarihi ve turistik alanları kapsayan gezi düzenlenecek.

Şanlıurfa Valiliğinin ev sahipliğinde Türk Dünyası Vakfı tarafından gerçekleştirilen şenliklere tüm Şanlıurfalıları davet eden Vali Güngör Azim Tuna: “4.5.6.7. ve 8. Sınıf öğrencilerinden yaklaşık 1200 başvuru var. Şenliklere başvuran tüm çocuklarımıza, ödül alsın almasın, şimdiden teşekkür ediyorum. Bilim ve Kültür Şenliği ile güzel, renkli ve dolu dolu bir hafta sonu geçireceğiz. Tüm Şanlıurfalıları da şenliğimize davet ediyorum” dedi.