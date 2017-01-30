Birecik Belediyesinde Toplu Sözleşme Sevinci

Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında, 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Birecik Belediyesinde 2 aydır süren toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Taraflar arasında varılan mutabakat sonrası sözleşme, Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ve Belediye-İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak tarafından imza altına alındı.



Pınarbaşı, imza töreninde yaptığı açıklamada, bu yıl da sendika yetkilileri ile asgari müşterekte anlaştıklarını belirterek, "Bugün itibarı ile anlaşma tutanağını imzalıyoruz. Tabi gönül isterdi ki belediyemizin imkanları daha çok olsun ve daha çok imkan versin. Ama Büyükşehir Belediyesi yasasından dolayı ne yazık ki ilçe belediyelerinin gelir düzeyi bayağı düştü. Gelir kaynakları da azaldı. Bu bakımdan kendi ölçülerimiz içerisinde davranmak mecburiyetindeyiz" dedi.



"Hem belediyeyi hem işçileri düşündük"



Geçmiş yıllarda belediyenin gücü daha fazlayken daha çok katkıda bulunduklarını, bunu belediye çalışanları ile sendika başkanının da çok iyi bildiğini ifade eden Pınarbaşı, "ancak bu defa belediye ve işçileri de düşünerek ortalama bir rakamda anlaştık. Bu anlaşma sonucunda tutanağı imza altına alıyoruz. Hem Birecik hem işçilerimiz hem de sendika için hayırlı olsun" diye konuştu.



"Şartları zorladık"



Belediye-İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak ise, 2 aydır devam eden görüşmelerin ardından toplu iş sözleşmesini imzalamanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Belediye Başkanımızın da söylediği gibi, günün ekonomik şartlarını ve belediyenin de şartlarını zorlayarak 2017-2018 yılını kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaştık. 2017 yılı içerisinde işçi arkadaşlarımızın eline, ikramiyeler hariç 2 bin 500 TL civarında bir geçecek. 2018 yılı için de Başkanımızın takdir ettiği gibi, gerçekleşecek olan bir önceki yılın TÜFE enflasyonu oranında bir zam yapılması kararlaştırılmıştır. Şahsım, sendikam ve işçi arkadaşlarım adına Başkanımıza teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA