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Birecik Kaymakamı Kapalı Spor Salonunda İncelemede Bulundu
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Kapalı Spor Salonununda incelemelerde bulundu.

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Tarih: 12-01-2017 17:30
Birecik Kaymakamı Kapalı Spor Salonunda İncelemede Bulundu
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Kapalı Spor Salonununda incelemelerde bulundu.

Birecik Kapalı Spor Salonunu gezen Kaymakam Kadir Perçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bahri Sevinç'ten spor salonundaki eksiklikler hakkında bilgi alarak, sorunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca Birecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bahri Sevinç ile bir süre görüşen Kaymakam Kadir Perçi, yapılan çalışmalar ve sportif faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı. - ŞANLIURFA






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