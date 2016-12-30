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Birecik'te faciadan dönüldü
Birecik İlçesi'nde, seyir halindeki kamyonun açılan damperi, tünel girişindeki üst geçide çarptı.

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Tarih: 30-12-2016 18:34
Birecik'te faciadan dönüldü
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Birecik İlçesi'nde, seyir halindeki kamyonun açılan damperi, tünel girişindeki üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit yıkıldı.

Öğleden sonra Şanlıurfa'dan Gaziantep'e giden 55 yaşındaki Ahmet Aslan yönetimindeki 63 L 3478 plakalı kamyonun seyir halindeyken açılan damperi, üst geçide çarptı. Kimsenin yaralanmadığı olayda büyük bölümü çöker üst geçidin, demir korkulukları yola savruldu. Kazanın ardından geçici olarak ulaşıma kapatılan yoldaki, demir korkuluklar görevliler tarafından kaldırıldı. Çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açılırken, polis ekipleri sürücü hakkında işlem başlattı.

 

 




Kaynak: haberler.com



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