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Birecik'te Organize Sanayi Bölgesi İçin Toplantı Düzenlendi
Şanlıurfa Birecik Kaymakamı Kadir Perçi’nin de katılımıyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı düzenlendi.

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Tarih: 14-01-2017 16:23
Birecik'te Organize Sanayi Bölgesi İçin Toplantı Düzenlendi
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Şanlıurfa Birecik Kaymakamı Kadir Perçi'nin de katılımıyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı düzenlendi.

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya, müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu üyeleri ile Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik Ticaret Odası Başkanı Müslüm Acar ve Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Yılmaz katıldı.

Birecik Organize Sanayi Bölgesinde bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bundan sonra izlenecek yol haritası ve hangi çalışmaların yapılacağı konusunda müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu üyelerince değerlendirmelerde bulunuldu.

Birecik'in en büyük sorunlarından biri olan Birecik Organize Sanayi Bölgesinin önemine vurgu yapan Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik'teki OSB çalışmalarının hızlandırılarak, ilçenin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak olan Birecik OSB'nin bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini ifade etti. - ŞANLIURFA






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