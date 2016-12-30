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Birecik'ten Halep Halkına Yardım Eli
Türkiye’nin çabalarıyla bulundukları bölgeden tahliye edilerek kamplara yerleştirilen savaş mağdurlarına, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinden yardım eli uzandı.

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Tarih: 30-12-2016 12:26
Birecik'ten Halep Halkına Yardım Eli
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Türkiye'nin çabalarıyla bulundukları bölgeden tahliye edilerek kamplara yerleştirilen savaş mağdurlarına, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden yardım eli uzandı.

Halep halkının tüm dünyanın gözleri önünde yaşadığı drama kayıtsız kalmayan Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, yardım kampanyası için harekete geçti. Gıda, giyim, tekstil, kuru bakliyat, beyaz eşya gibi işlerle uğraşan ilçenin önde gelen esnaflarını belediyeye davet eden Pınarbaşı, yardım kampanyası ile ilgili fikirlerini paylaştı. Bunun üzerine toplantıya katılanlar, mağdur Halep halkı için çeşitli yardımlarda bulundular. Esnaflar, yardımların bununla sınırlı kalmayacağını, kampanyanın daha geniş kitleler tarafından desteklenmesi için de ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

"Hayırseverlik milletimizin değişmez karakteri"

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, başlattıkları kampanyayla, Halep'te zulme uğrayan, ezilen ve evlerini terk ettikten sonra zorlu kış şartları ile mücadele etmek durumunda kalan insanların yarasına bir nebze olsun merhem olmak istediklerini belirtti. Bu nedenle ilçeden bir kısım esnafı belediyeye davet ederek, yardım kampanyası planlarını paylaştıklarını ifade eden Pınarbaşı, "Arkadaşlarımız sağ olsunlar, davetimize icabet ettiler ve kampanyamıza güçlerinin de üzerinde, çok önemli desteklerde bulundular" dedi.

Hayırseverliğin, Türk milletinin değişmez karakteri olduğunu vurgulayan Pınarbaşı, "Mağdura, ezilene yardım elini uzatmak Türk halkının en önemli özelliği. Bu yardımlarımız bitmeyecek. İnşallah kampanyayı halkımıza da taşıyacağız. Birecik halkına yakışır şekilde bir insani yardım konvoyu hazırlayıp, oradaki din kardeşlerimize, mağdur insanlara ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

Amaçlarının, çaresizlik içerisinde olan insanların acılarını paylaşmak olduğunun altını çizen Pınarbaşı konuşmasının devamında, "Allah hiçbir ülkeye, hiçbir insana bu acıları bir daha yaşatmasın. Allah, tüm masumları ve mazlumları korusun" diye konuştu. - ŞANLIURFA






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