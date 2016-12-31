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BMGK Suriye'de ateşkes kararını kabul etti!
BM Güvenlik Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın aracılık ettiği Suriye ateşkesi hakkındaki karar tasarısını kabul etti.

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Tarih: 31-12-2016 23:55
BMGK Suriye'de ateşkes kararını kabul etti!
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BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, oy birliğiyle kabul edildi. 


BMGK, Suriye'de yürürlüğe giren ateşkes mutabakatını kapalı oturumda görüştükten sonra Rusya ve Türkiye tarafından Konsey'e sunulan karar tasarısını oyladı.

Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. 

Karar, ayrıca ülke geneline "acilen, güvenli ve engelsiz" insani yardım ulaştırılmasını ve ocak ayının sonlarına doğru rejim ve muhalifler arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da, BM'nin kolaylaştırıcılığında müzakerelerin başlamasını talep ediyor. 

 

 




Kaynak: milliyet.com.tr



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