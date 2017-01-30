Bu Binayı Görenler Bir Daha Dönüp Bakıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üçgen görünümlü bina görenleri şaşırtıyor.



Şirinkuyu Mahallesi'nde Selahattin Gül'e ait 3 katlı binayı görenler şaşırıyor. 55 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen binada bir katta 2 oda, mutfak, tuvalet ve banyo yer alıyor. Binanın yapılacağı arsadan caddenin geçmesi üzerine kalan kısmına yapılan bina üçgen şeklini alırken, binada Suriyeli bir ailenin kiracı olarak kaldığı öğrenildi.



Şuan evde kiracının kaldığını belirten Selahattin Gül, arsadan cadde geçmesi üzerine üçgen şekilde olduğunu belirterek, "58 metrekare arsamıza binayı inşa ettik" dedi.



Selahattin Gül'ün komşusu Mustafa Alpaslan, "Arsanın yarısı yola gidince böyle bir ev çıktı. Tahminen 55 metrekarelik bir ev. Çok küçük bir ev, evde 2 oda var, bir mutfak var, tuvalet var. Ev 5 yıl önce yapıldı. Şuan evde kendisi oturmuyor, Suriyeli bir aile kalıyor" diye konuştu.



Evde kiracı olarak kalan Suriyeli Ahmet Hec Ali, evin kendileri için yeterli olduğunu söyleyerek, "5 kişilik bir aileyiz. Suriye'nin Rakka şehrinden geldik. Ev sahibi sağolsun ister kira verin, ister vermeyin diyerek bize verdi" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA