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Büyükşehir Rotasını Suruç ve Bozova'ya Çevirdi
Şanlıurfa merkez ve kırsal mahallerde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Suruç ve Bozova'da da çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Rotasını Suruç ve Bozova'ya Çevirdi
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince Bozova merkezinin yanı sıra kırsalda yürüttüğü hizmetlerden dolayı Bozovalıların, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi'ye ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada "İlçe halkı olarak Büyükşehir Belediyesi'nin gerek fiziki gerekse de sosyal hizmetlere yönelik faaliyetlerini sıkça gördüklerini belirten Bozovalılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Atık su Arıtma Tesisi'nde dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler. Çalışmalarını özverili bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bozova'da 115 kilometre stabilize yol, 123 kilometre sathi asfalt, yapımını gerçekleştirirken 3.414 ton rotmiks yama yaptı.

SURUÇ'TA OKUL YOLLARI YAPILDI

Suruç'ta ilçe merkezi ve kırsalında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, beton parke, stabilize, sathi asfalt ve okul yollarında yaptığı hizmetlerle ilçe halkının uzun süredir beklediği hizmetleri vermeye devam ediyor. Suruç Sanayi Sitesi'nin yolunun parke çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden site esnafı, yıllar sonra sanayi sitesinin çamursuz yola kavuştuğunu söyledi Abdurrahman Şimşek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yolunu beton parke yaparak çamurdan kurtaran Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür eden okul idarecileri ve öğrenciler artık rahatlıkla okula gidip gelebildiklerini ifade ettiler. Öte yandan Suruç'ta Küçük Sanayi Sitesi başta olmak üzere toplam 58 bin 600 metrekarelik alanda beton parke işini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 89 km stabilize yol, 13 km sathi asfalt, 4 km sıcak asfalt serimi yaptı" ifadelerine yer verildi.
( Gazeteipekyol)




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