Cafer: Bu vekiller ne işe yarıyor ?

Saadet Partisi eski belediye meclis üyesi Mehmet Cafer, “Ovaların koruma altına alınmaması arkasında imar planları olabilir mi? Urfa seçimlerde AKP’ye 9 vekili vermiş ama tarım arazilerimizi koruma altına alamıyorlar. Bu vekiller ne işe yarıyor.?” dedi.

ŞANLIURFA’NIN en verimli tarım arazilerinin içerisinde beton evlerin yapılması tarım arazilerinin geleceği açısından çok büyük tehlikeler barındırıyor. Özellikle Şanlıurfa’ya yakın tarım arazilerinin bazı belediyeler tarafından imara açılması da bu tehlikenin boyutunu daha da artırıyor.Örneğin, yıllar önce Şanlıurfa’daki 4,5 milyon hektarlık Harran Ovası’ndaki birinci sınıf tarım arazilerine imar izni verilmiş. Şanlıurfa’nın stadyumunu bile tarım arazisinin üzerine inşa etmişler.Özellikle Harran ilçesi ve kent merkezine yakın olan arazilerde artan betonlaşma gelecekte tarım arazilerinin ne gibi bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.İşin garip tarafı bu talan göz göre göre yapılırken müdahale eden yok. Bu işten rant elde edenleri ise ne yasalar ne de kanunlar durdurabiliyor.



Araziler adeta talan edildi

Geçmiş dönem belediye yetkilileri tarafından imara açılan şu an ki ŞUTİM’in kurulduğu alan,Maşuk ve Kısas bölgesinin imara açılmasıyla Şanlıurfa merkeze yakın güney bölgesinde yer alan ve 1 sınıf tarım arazisiler adeta talan edildi. Bir zamanlar ekilip biçilen topraklar olan ve şu anda her tarafı hızla betonlaşan bu bölgelerde neredeyse tarım arazisi kalmadı. Açıkta kalan kısımlar ise arsa şeklinde satılmış arazilerdir. Merkezdeki bu toprakların yanı sıra Harran, Suruç, Akçakale ve Birecik ilçeleri de beton altında kalmış durumda.

141 ova koruma altına alındı,Ancak Şanlıurfa yok

21 Ocak 2017 de Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararında ise 49 ildeki 141 ova koruma altına alındı. Söz konusu kararda koruma altına alınan ovalarda tarım dışı faaliyetler yapılamayacak.Ancak koruma altına alınan ovalar listesi Şanlıurfalılara adeta şok etkisi yarattı. Söz konusu listede 49 il içinde Şanlıurfa ve koruma altına alınan 141 ova içinde Harran, Suruç ve Ceylanpınar ovaları yer almadı.

Acaba imar planları olabilir mi?

Bakanlar Kurulu’nun kararının ardandan Saadet Partisi eski belediye meclis üyesi Mehmet Cafer’den çok çarpıcı bir açıklama geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cafer, Tarım Bakanı Faruk Çelik Urfa Milletvekili ama Harran ve Suruç ovaları koruma altına alınmıyor. Bunun arkasında ne olabilir. Acaba imar planları olabilir mi? Urfa seçimlerde AKP’ye 9 vekili vermiş ama tarım arazilerimizi koruma altına alamıyorlar. Bu vekiller ne işe yarıyor.? Emir eri mi bunlar” dedi.



Toprak kayıpları yıllardır gündemde

TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı M.Sadık Sade ise, resmi gazetede yayınlanan kararı dikkatle incelediklerini ve Bakanlık yetkilileriyle irtibata geçtiklerini ifade etti. Türkiye’nin en büyük ovalarının Şanlıurfa’da bulunmasına rağmen bu kararda Şanlıurfa’nın adının mutlaka geçmesi gerektiğini belirten Başkan Sade, “Bu hususta bir yanlışlık olduğu kanaatindeyim. Bakanlar Kurulu kararına göre toprak kayıplarının ve arazi bozulmalarının engellenmesi amacıyla uygulamanın başlatıldığı belirtiliyor. Özellikle Harran Ovasında arazi bozulmaları ve toprak ayıpları yıllardır gündemde.. Bu durumun daha dikkatli incelenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde Şanlıurfa Ovalarının da bu kapsam dahiline alınması için çalışmaların devam ettiğini memnuniyetle öğrendik. İnşallah Şanlıurfa yakın zamanda bu kapsama alınır ve topraklarımıza sahip çıkılması için önemli bir adım atılmış olur. Sayın Bakanımızın bu konuya hassasiyetle yaklaşacağına inancımız tamdır” dedi.