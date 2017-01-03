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Çalıntı Otomobilde Sinyal Kesici ve Silah Ele Geçti
Birecik'te çalıntı otomobilden sinyal kesici cihaz ile tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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Tarih: 03-01-2017 10:51
Çalıntı Otomobilde Sinyal Kesici ve Silah Ele Geçti
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Birecik İlçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı çalıntı otomobil, kısa süren takibin ardından durduruldu. Otomobilde sinyal kesici cihaz ile tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Birecik- Gaziantep yolu üzerinde uygulama noktası oluşturan polisin durdurmak istediği otomobilin sürücüsü, ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Polis, içinde 2 kişinin olduğu 35 HUL 07 plakalı otomobilin peşine düştü. Otomobil, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Bu sırada koşarak kaçmaya çalışan şüpheliler S.A. ve M.F., polis tarafından gözaltına alındı. Çalıntı olduğu tespit edilen otomobilde yapılan aramada ise bir sinyal kesici cihaz, bir tabanca, farklı otomobillere ait 5 anahtar ve bir çift plaka ele geçirdi. Çalıntı otomobil ve malzemelere el koyan polis, gözaltına aldığı 2 şüpheliyi sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

 

 




Kaynak: haberler.com



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