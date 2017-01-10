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Camiden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında
Siverek İlçesi'nde, bir kişinin camiden ayakkabı çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tarih: 10-01-2017 10:47
Camiden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında
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Olay, sabah namazı sırasında Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Gülabibey Cami'sinde meydana geldi.

Camiye gelen bir kişi, pencereden kontrol ettiği ve cemaatin namaz kıldığını anladıktan sonra numarasına baktığı ve kontrol ettiği bir ayakkabıyı montunun içine koyarak ayrıldı. Kısa süre sonra camiye tekrar dönen şüpheli; ikinci bir ayakkabıyı daha aynı yöntemle çaldı. Namazın ardından dışarı çıkan iki kişi ayakkabılarının çalındığını fark edince durumu cami görevlilerine iletti. İncelenen güvenlik kamerasından hırsızlığın anlaşılması üzerine durum polise bildirildi.

Polis ekipleri de güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüphelinin kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.




Kaynak: haberler.com



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