Ceylanpınar Devlet Hastanesinde Bir İlk Gerçekleştirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe Devlet Hastanesinde ilk kez kulakta şekil bozukluğu ameliyatı gerçekleştirildi.



Ceylanpınar Devlet Hastanesinde görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Sait Karaca, kulağında şekil bozukluğu bulunan 7 yaşındaki Özlem Gümüş'ü ameliyat ederek kulağındaki şekil bozukluğunu gidererek ilçe Devlet Hastanesinde bir ilke imza attı. Yaklaşık 1 saat süren ameliyat ile kulaklarındaki şekil bozukluğundan kurtulan Özlem Gümüş'ün ailesi Doktor Sait Karaca'ya ve Hastane baştabibi Doktor Yusuf Çetin'e teşekkür ettiler. İlk defa böyle bir ameliyat gerçekleştirdikleri ifade eden hastane baş hekimi Uzm. Dr. Yusuf Çetin "Gümüş ailesi hastanemize başvurarak kızlarının kulaklarında şekil bozukluğunun bulunduğunu olduğunu ifade ederek bizlerden yardım istediler. Bunun üzerine doktorumuz Sait Karaca durumu değerlendirdikten sonra küçük kızımızın kulaklarını başarılı geçen bir ameliyat sonrası düzeltildi. Gümüş ailesi başarılı geçen ameliyattan sonra bizlere teşekkür ettiler. Küçük kızımız gibi kulaklarında şekil bozukluğu bulunanlar ilçe Devlet Hastanemize başvurabilirler" diye konuştu. - ŞANLIURFA