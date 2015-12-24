Ceylanpınar'da Dev Park İçin Çalışmalar Start Aldı

Ceylanpınar Belediyesi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Ceylanpınar ilçe girişinde başlattığı park yapım çalışmaları başladı.

Atık bir durumda olan ilçe girişini yeşil bir alanla süslemeyi hedefleyen Ceylanpınar Belediyesi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin koordineli çalışmaları kapsamında yoğun çalışmalar harcanıyor.

İlçenin gelişip güzelleşmesi için yapılacak olan 20 bin metrekarelik parkın içerisinde dinlenme yerleri, oturma grupları, yürüyüş yollarıyla ve sportif sahalarıyla önemli bir merkez haline gelecek.

Birçok detayının önemle düşünüldüğü yeni park, ilçenin sosyal alanda daha da gelişmesini sağlayacak. Yeni parkın, peyzaj projesi kapsamında çalışmalar tamamlandı kilitli parke taşı çalışmalarına başlanıldı ve hızlı bir şekilde devam ediyor.

ATİLLA: SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN GEREĞİNİ YAPIYORUZ

Konuyla ilgili yazılı açıklamalarda bulunan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yapımına başlanan ve hızlı bir şekilde devam edilen parkın ilçenin sosyal alanda gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Göreve geldikleri günden itibaren Ceylanpınar'ın daha modern ve gelişen bir ilçe olması için büyük bir çaba gösterdiklerini söyleyen Atilla, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Ceylanpınar'ın sosyal ve sportif alanlarına ciddi önemler verdik. Verdiğimiz bu önemi de gerek birbirinden güzel parkları, gerekse sportif sahaları yenileyerek ve yenilerini yaparak gösterdik. Bugün, ilçemiz girişinde büyük öneme sahip olduğunu düşündüğüm yeni bir parkımıza Ceylanpınar Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak ortaklaşa çalışmalarına başladık. Parkımız, ilçe halkımıza gerek sportif, gerekse diğer aktivitelerde kullanabileceği bir alan yaratacak. 20 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan parkımızda yeşil alanlar, sportif alanlar, mesire alanları, yürüyüş yolları, oturma grupları, oyun alanlarıyla ilçe halkımıza önemli bir hizmet vermiş olacak ve Ceylanpınar'ımıza önemli bir parkı daha kavuşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.

( Gazeteipekyol)



BİLGİ YARIŞMASI OYUNU, ÜYE OLMADAN HEMEN BAŞLA