Ceylanpınar'da Trafik Sorunun Çözümü İçin Önlemleri Artırdı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, son zamanlarda giderek büyüyen trafik sorununu çözmek için rahatlatıcı önlemler alındı.

İlçede özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalarda park edilen araçlara yönelik ciddi ve caydırıcı önlemler kapsamında belirlenen noktalara park edilen araçlara ceza kesileceği, gerekirse çekiciyle çekileceği duyuruldu. Özellikle mesai saatleri ve akşam saatlerinde yoğunluğun olduğu, 1002, 1003 (çarşı merkezi), 1004 (ŞUSKİ önü), 1007 (Gazi Caddesi), 1008 (Eski PTT Caddesi) 5 ayrı noktada park eden sürücülere cezai işlem uygulanacak. Belirtilen caddelerin mobese kameraları ile gün boyu takip edileceği ifade edilen duyuruda vatandaşların mağdur olmaması ve halkın trafik yönünden yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırılması için söz konusu bölgelere araçlarını park etmemeleri gerektiği vurgulandı. - ŞANLIURFA