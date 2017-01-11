Ceylanpınar'dan Haleplilere Yardım

Ceylanpınar Kaymakamlığı tarafından temin edilen 3 tır yardım malzemesi, Haleplilere ulaştırmak üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.



Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende yardım malzemeleri tırlara yüklendi, yapılan duaların ardından tırlar Şanlıurfa'ya uğurlandı.



Kaymakam Ahmet Karatepe, yaptığı açıklamada, Ceylanpınarlıların her zaman misafirperver olduğunu söyledi.



Yardım kampanyasına destek sunanlara teşekkür eden Karatepe, "Halep'te yaşanan insanlık dramına bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için topladığımız yardım malzemelerini Sayın Valimizin emirleri doğrultusunda ilimizde toplanacak konvoya ulaştırmak üzere Ceylanpınar'dan uğurluyoruz. Yıllardır yaşanan bu insanlık dramına karşı misafirperverliğini hiçbir zaman esirgemeyen, kendi nüfusu kadar muhacir kardeşini bağrına basan kıymetli Ceylanpınarlılara sonsuz şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



Belediye Başkanı Menderes Atilla da Ceylanpınarlıların her zaman Suriyeli kardeşlerine yardım ettiğini belirterek, "Halep'te büyük bir dram yaşanıyor. Halepli muhacirleri için yardım kampanyası düzenlendi. Biz de Ceylanpınar halkı olarak bu kampanyaya destek verdik." dedi.