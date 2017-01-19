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CIA belgeleri internet erişimine açıldı
CIA, gizliliği  kaldırılan 11 milyondan fazla belgeyi internet sayfası üzerinden erişime sundu.  Belgeler daha önce sadece Ulusal Arşivdeki bilgisayarlardan görülebiliyordu.

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Tarih: 19-01-2017 12:08
CIA belgeleri internet erişimine açıldı
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) gizliliği  kaldırılan belgelerini internet üzerinden erişime açtı.

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1995 yılında çıkardığı başkanlık  kararnamesi ile 25 yıl ve üzeri, tarihi önemi olan belgeleri şeffaflık gereği  kamuoyuna açma mecburiyeti getirilmişti.

CIA, bu karar uyarınca hazırlıklarını tamamlayarak belgelerdeki  gizliliği kaldırıp erişime açmıştı ancak belgelere erişebilmek için ilgililerin  Maryland'deki Ulusal Arşive giderek bu amaçla ayrılan 4 bilgisayarı kullanması  gerekiyordu.

Erişim güçlüğüne rağmen gazeteci ve araştırmacılar 1 milyondan fazla  dokümanı bu bilgisayarlardan temin ederek yayınlamıştı.

Kamuoyundan gelen yoğun baskının ardından CIA geçen yıl söz verdiği  gibi bu ay gizliliği kaldırılan dokümanları tüm internet kullanıcılarının  erişimine açtı.

Vietnam ve Kore savaşları, soğuk savaş dönemi, ufo ve telepati  dosyaları gibi 11 milyonu aşkın CIA belgesine artık internet üzerinden  ulaşılabiliyor.

İnternette  "https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/crest-25-year-program-archive"  adresinden ulaşılabilen belgeler için sitede arama motoru hizmeti ve Küba gibi  bazı tarihi konularda özel başlıklar yer alıyor.






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