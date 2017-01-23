CIALIS İÇERİĞİNDE NE VAR?

Erkeklerde oluşan erektil disfonksiyon yani sertleşme problemini çözmek adına kullanılan ilaçlardan biri Cialis olmaktadır. Cialis, Türkiye’de, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği tarafından onaylanmış ve kullanıma uygun olarak 18 yaşından büyük ve 70 yaşından küçük her erkek tarafından kullanılabilmektedir. Cialis içerisinde bulunan tadalafil etken maddesi, uzun yıllar boyu yapılan araştırmalar sonucunda, ereksiyon problemini çözmekte en etkili etken madde olarak bulunmuştur.

Tadalafil etken maddesi penis dokusunda bulunan damarlara nüfuz ederek, damarların önce gevşemesini sağlar. Ardından kan dolaşımı hızını yani kan basıncını arttırarak damarların içerisine kan dolmasını sağlamaktadır. Sertleşme problemi yaşayan bireylerde yapılan araştırmalar sonucu görülen ilk şey kan basıncının yeterince yapılmaması yani penisteki damarların tam anlamıyla kan ile dolmamasıdır. Halk arasındaki tabiri ile iktidarsızlık problemi yaşayan erkekler, ereksiyon olamaz diye bir kural yoktur. Tam anlamıyla ereksiyon yaşayamazlar denmesi daha doğru olmaktadır. Bu problemi yaşayan bireylerde, erken boşalma ve ilişki sırasındayken sertleşmenin durması gibi problemler görülmektedir. İktidarsızlık probleminizin tam anlamıyla bir tanı olarak konulabilmesi için en az 6 ay boyunca sertleşme bozukluğu yaşamanız gerekmektedir. Hayatlarında bir veya iki defada olsa iktidarsızlık problemi yaşayan bireylerde, tanı olarak iktidarsızlık konulmamalıdır. Genellikle iktidarsızlık problemi erkeklerde 40 yaşından sonra baş göstermektedir. Vücut içerisinde azalan nitrik okside bağlı olarak yaşanılan bu duruma, psikolojik açıdan üzüntü, stres ve depresyon gibi etmenlerde etki edebilmektedir. İktidarsızlık probleminin tanısı için öncelikle mutlaka bir doktora başvurmanız gerekmektedir. Daha sonrasında doktor tavsiyesi ile bu ürünü kullanabilirsiniz.

Cialisiçerisinde bulunan tadalafil etken maddesi, bireylerin sağlıklı bir cinsel hayat yaşaması için vücutta gerekli olan tüm fonksiyon işlevlerinin çalışmasını sağlamaktadır. Çünkü ereksiyon problemi tıptaki adıyla erektil disfonksiyon olarak tabir edilmektedir. Disfonksiyon, fonksiyonel anlamda bozukluk olması anlamına gelmektedir. Yani ereksiyon problemi, penisin işlevini yerine getirememesi demektir. Tadalafil etken maddesi, penis dokusunda bulunan damarların içerisine nüfuz eden bir maddedir. Ayrıca GMP enzimlerinin yanı nitrik oksitlerin üretimini arttırmaktadır. Sertleşme problemi, nitrik oksit seviyesinde yaşanılan azalma ile meydana gelmektedir. Vücut içerisinde yeterince nitrik oksit üretilmediğinde sertleşme bozuklukları ve erken boşalma problemi meydana gelebilmektedir. İktidarsızlık probleminize kesin bir çözüm yaratmak adına Cialis kullanmak gerekmektedir. Çünkü Cialis, içeriğinde bulunan doğal özütleri ve tadalafil etken maddesi sayesinde, düzenli kullanım sonucunda, erkeklerde bulunan iktidarsızlık problemini kesin olarak çözen bir ilaç olmaktadır.

Cialis tablet halinde satılan bir ürün olmaktadır. 50mg ve 100mg şeklinde bulunan tabletlerin doz miktarı doktorunuz tarafından ayarlanmalıdır. Doktor tavsiyesi dışında herhangi bir şekilde doz alımı yapmamanız gerekmektedir. Fazla doz alımı yaptığınızda, ilacın yan etkilerini yaşarsınız. İlacın en bilinen yan etkileri baş dönmesi ve mide bulantısıdır. Baş dönmesinin sebebi kan basıncının artması ve kalbin hızlı bir şekilde kan pompalamasından kaynaklanmaktadır. Baş dönmesi ve mide bulantısı ilacı kullanan her iki kişiden birinde mutlaka görülmektedir ve korkulacak bir durum yoktur. Cialis ürününü, yemekten 1 saat sonra kullanmanızda fayda vardır. Ayrıca cinsel ilişkiden 20 ile 30 dakika öncesinde, bol su ile tüketmekte gerekmektedir. Bol su ile tüketim yapıldığı zaman, tadalafil etken maddesi kana daha çabuk karışmakta ve ilacın etkisini daha çabuk görebilmektesinizdir. Tadalafil etken maddesi her 50 mg Cialis tabletinin içerisinde 23 mg kadar bulunmaktadır. Bu doz miktarı bir erkeğin sertleşmesinde yeterli olacak derecededir. Fazla doz alımı yapmamalı ve 24 saat içerisinde 1 adet tablet kullanmanız, yeterli olacaktır.