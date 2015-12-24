Çiftçi: Akçakale ve Harran'ın İçme Suyu Problemini Çözüyoruz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi Halk Buluşmaları Toplantısında Akçakaleli vatandaşlar ile bir araya gelerek, 2016 yılının hizmet yılı olacağını belirtti.

Şanlıurfa genelinde halk buluşmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, Akçakale ilçesinde düzenlenen halk toplantısında vatandaşlara seslenerek Harran ve Akçakale ilçesindeki içme suyu sorunun kısa sürede çözümleneceğini dile getirdi. Çeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Akçakale İlçesine giden Başkan Çiftçi Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Meclis üyeleri ve muhtarların da katıldığı ziyaret programında Başkan Çiftçi Akçakale'nin içme suyu sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akçakale ve Harran ilçelerinde yaşanan içme suyu sorununu çözmek amacı ile Ağveran İçme Suyu Arıtma Projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çiftçi, "Projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Kısa bir süre sonra her iki ilçemiz de temiz ve kaliteli su tüketmiş olacaklar" dedi.

Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, Akçakale kaymakamı Eyüp Fırat ve beraberindekiler Cumhuriyet İlk Okulunu ziyaret ederek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu okul çantası ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttılar. Kırtasiye malzemesi dağıtımının ardından Akçakale İlçesinde bulunan maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım kolisi gönderen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi; "Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında tüm yardıma muhtaç ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız bu konuda çalışmalarını tamamlamış durumda. Belediyemiz halkın belediyesi. Bize düşen Hakkı ve hukuku gözetmek" dedi. AK Parti Akçakale İlçe Başkanlığına ziyarette bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av.Nihat Çiftçi, 1 Kasım Genel Seçimlerinde Akçakale halkının AK Partiye verdiği büyük destekten dolayı teşekkür etti.

"2016 YILI HİZMET YILI OLACAK"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Akçakale Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlediği halk toplantısına katıldı. Akçakaleli vatandaşlardan Akçakale'nin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlatan Başkan Çiftçi; "2016 yılında Akçakale ilçemiz diğer ilçeler ile birlikte eşit olarak hizmet alacaktır. Şu an için hazırlık dönemindeyiz. 2016 yılının başında yapacağımız çalışmaları sizlerle paylaşacağız." dedi. Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Ay ile birlikte esnafı ziyaret eden Başkan Çiftçi daha sonra Akçakale Belediyesporlu oyuncular ile bir araya geldi.

Akçakale temaslarının ardından günün sonunda bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi; "İlçede hem Akçakale Belediyemizin hem de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledik, 2016 yılı çalışmalarımızın hazırlıklarını tamamladık. Tüm birimlerimiz ile birlikte 2016 yılını en verimli şekilde değerlendireceğiz." dedi.

Akçakale' ye düzenlen ziyaretle ilgili Belediye Başkanı Ecz. Abdulhakim Ayhan ise yaptığı açıklamada: "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçedeki çalışmalarımızda Büyükşehir ve ilçe belediyesinin yaptıkları çalışmalar arasında fark olmadığını gösterdik. İlçeye en iyi hizmeti getirmek için birlik beraberlik içerinde çalışıyoruz" dedi.

( Gazeteipekyol)

