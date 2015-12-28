Reklam
Bugun...


ÇİFTÇİ İDDİALI KONUŞTU DP ASLA TABELA PARTİSİ DEGİLDİR ...
DEMOKRAT PARTİ ŞANLIURFA İL BAŞKANI AV MEHMET ÇİFTÇİ BİZ GÖREVE GELDİKTEN SONRA DP Yİ TABELA PARTİSİ OLMAKTAN ÇIKARMAK İÇİN HER TÜRLÜ GİRİŞİMDE BULUNUYORUZ DEDİ ...

ÇİFTÇİ İDDİALI KONUŞTU DP ASLA TABELA PARTİSİ DEGİLDİR ...
+ -

DP il başkanı av Mehmet Çiftçi kimse dp yi tabela partisi olarak görmesin . Biz Rahmetli Adnan Menderes'in mirasçıları olarak bu partiyi kesinlikle kimsenin umdugu, yada bekledigi gibi"tabela partisi olmasına asla müsade etmiyecegiz dedi .il başkanı Çiftçi şunları söyledi . Biz bu parti'ye gelirken evli evine ,köylü köyüne çıkarcı ve rançı çoktan tarlasını daha yagmuru bol olan arazilere çekmişti. Sadece inanan , güvenen birkaçtane iyi niyetli dürüst partili kardeşlerimizin azimli, dirayetli,inançlı çalışmaları sonucu dp ayakta durmayı başarmış , bizlerde sadece bu yürekli asam gibi adam kardeşlerimizi omuzlayarak güçlerine güç katmaya çalışıyoruz .hiç kimse dp yi tabela partisi olarak görmesin . Hef geçen gün güçlenen, büyüyen demokrat parti herkesi şaşırtıp büyüleyecek kadar güçlü ve kudretli bir şekilde Türkiye gündeminde'ki yerini almaya hazırlanıyor .gerek il teşkilatımız , gerek , ilçe başkanlarımız , gerek kadın ve gençlik kollarımız bu parti'nin büyümesi ve gelişmesi için canlarını dişlerine takıp gece gündüz çalışıyorlar . Şuan demokrat partisinde ki kardeşlerimiz, hünkar hacı Bayramı veli hazretleri' nin çadırında kalan sadakat ve dava insanı adam gibi adamlardır .herkes çok iyi bilsinki ! Aslan düştügü yerden kalkar . Demokrat parti kendi külünden dogacak ve bu ülke'nin yönetimine yeniden talip olacaktır .bu vesile ile tüm halkımızın yeni yılını kutlar sağlık , mutluluk, huzur, ve barış dolu bir yıl geçirmelerini diler sayğılar sunarım . Dedi .




Bu haber 257 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltıŞanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltı
Hudud Karakolunda intihara teşebbüsHudud Karakolunda intihara teşebbüs
Şanlıurfa'da İlginç Horoz DeneyiŞanlıurfa'da İlginç Horoz Deneyi
Önen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya GeldiÖnen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya Geldi
Tipioğlu'nu Urfalılar sevdiTipioğlu'nu Urfalılar sevdi
Şanlıurfa'da Fetö'den 10 Hakim ve Savcıya GözaltıŞanlıurfa'da Fetö'den 10 Hakim ve Savcıya Gözaltı
Pompalı Tüfekle Intihar EttiPompalı Tüfekle Intihar Etti
Viranşehir'de, Otomobilin Çarptığı Inşaat Işçisi ÖldüViranşehir'de, Otomobilin Çarptığı Inşaat Işçisi Öldü
Hilvan'da PTT ÇilesiHilvan'da PTT Çilesi
Şanlıurfa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımında İzdihamŞanlıurfa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımında İzdiham
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI