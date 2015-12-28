ÇİFTÇİ İDDİALI KONUŞTU DP ASLA TABELA PARTİSİ DEGİLDİR ...

DP il başkanı av Mehmet Çiftçi kimse dp yi tabela partisi olarak görmesin . Biz Rahmetli Adnan Menderes'in mirasçıları olarak bu partiyi kesinlikle kimsenin umdugu, yada bekledigi gibi"tabela partisi olmasına asla müsade etmiyecegiz dedi .il başkanı Çiftçi şunları söyledi . Biz bu parti'ye gelirken evli evine ,köylü köyüne çıkarcı ve rançı çoktan tarlasını daha yagmuru bol olan arazilere çekmişti. Sadece inanan , güvenen birkaçtane iyi niyetli dürüst partili kardeşlerimizin azimli, dirayetli,inançlı çalışmaları sonucu dp ayakta durmayı başarmış , bizlerde sadece bu yürekli asam gibi adam kardeşlerimizi omuzlayarak güçlerine güç katmaya çalışıyoruz .hiç kimse dp yi tabela partisi olarak görmesin . Hef geçen gün güçlenen, büyüyen demokrat parti herkesi şaşırtıp büyüleyecek kadar güçlü ve kudretli bir şekilde Türkiye gündeminde'ki yerini almaya hazırlanıyor .gerek il teşkilatımız , gerek , ilçe başkanlarımız , gerek kadın ve gençlik kollarımız bu parti'nin büyümesi ve gelişmesi için canlarını dişlerine takıp gece gündüz çalışıyorlar . Şuan demokrat partisinde ki kardeşlerimiz, hünkar hacı Bayramı veli hazretleri' nin çadırında kalan sadakat ve dava insanı adam gibi adamlardır .herkes çok iyi bilsinki ! Aslan düştügü yerden kalkar . Demokrat parti kendi külünden dogacak ve bu ülke'nin yönetimine yeniden talip olacaktır .bu vesile ile tüm halkımızın yeni yılını kutlar sağlık , mutluluk, huzur, ve barış dolu bir yıl geçirmelerini diler sayğılar sunarım . Dedi .