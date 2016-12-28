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Çiftçi'ye yapılan suikast girişiminde flaş gelişme
2015 Eylül ayında Siverek ilçesi dönüşünde silahlı saldırıya uğrayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi'ye yönelik yapılan saldırıda kullanılan silahlar ele geçirildi.

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Tarih: 28-12-2016 16:02
Çiftçi'ye yapılan suikast girişiminde flaş gelişme
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Şanlıurfa İl Emniyet müdürlüğü yetkililerden alınan bilgilere göre, 2015 Eylül ayında Siverek ilçesi dönüşünde silahlı saldırıya uğrayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi'ye yönelik yapılan saldırıda kullanılan silahların ele geçirildiği öğrenildi.  

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde özel harekat timleri teröristlerle girdikleri çatışma sonucunda teröristlerin etkisiz hale getirmişlerdi. Ele geçirilen silahlarda yapılan balistik inceleme raporunda flaş bir gelişme yaşandı.  Bu silahların birçok saldırıda kullanıldığı ve en önemlisi de geçen yıl Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi'nin Siverek ilçesinden kente dönüşü esnasında konvoyuna yapılan saldırıda kullanıldığı öğrenildi.

Çok sayıda silah ve mühimatın ele geçirildiği operasyonla ilgili soruşturma ise devam ediyor. 

 

 




Kaynak: www.urfastar.com



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